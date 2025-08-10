"Костя очень достойный человек": Даша Малахова стала на защиту Темляка после скандала

Малахова встала на защиту Темляка

После того, как в сети появились обвинения в домашнем насилии и непристойной переписке с несовершеннолетней, Малахова опубликовала развернутое сообщение в соцсетях.

В нем она назвала Темляка "очень достойным человеком" и призвала не спешить с публичными приговорами.

В то же время актриса подчеркнула, что категорически не поддерживает никаких проявлений агрессии, насилия или сексуальных домогательств к несовершеннолетним.

Однако, по ее словам, осуждать именно Темляка она не может, ведь лично знакома с ним более десятилетия и имеет о нем совсем другое впечатление.

Малахова вспомнила, что коллега переживал тяжелый период, связанный с зависимостями, но впоследствии работал над собой - посещал психолога, занимался медитациями, пробовал техники самопознания.

Она утверждает, что видела эти изменения собственными глазами.

"Костя - очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше двух месяцев назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой. Я считаю очень важным сообщить вам об этом. Я осуждаю агрессию, домашнее насилие и любые сознательные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но я не осуждаю Константина Темляка", - написала Даша.

Она также провела параллель с процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд, когда общество спешило делать выводы еще до решения суда.

Малахова призвала избегать "культуры отмены" и не уничтожать людей публично без окончательных доказательств.

"Ни одно сообщение в соцсетях не является приговором. Приговор выносит суд. Все остальные "приговоры" - это личная интерпретация фактов, которая может стать поводом для ответственности того, кто ее озвучил", - отметила она.

Актриса напомнила, что Темляк сейчас служит в ВСУ, регулярно отправляется на боевые задания и недавно потерял на фронте близкого друга - Юрия Фелипенко.

Реакция сети

Такая публичная защита Константина вызвала резкую реакцию в комментариях: Малахову обвинили в оправдании и противоречивости ее собственных слов.

Подвійні стандарти у засудженні насильства, але виправдовування колеги. Для абʼюзу не існує "причини" чи "провокації"

У в вашому театрі всі вважають за норму, коли одружений чоловік скидає дікпіки 15 річній дівчинці?

Даша, ти права по суті, але не по формі. Публічний вирок напередодні судового - погано, але фізичне та моральне насильство, навіть коли військовий, коли імпульсивний, коли який завгодно - це неприпустимо

Тобто домашнє насилля засуджую, але якщо це мій друг, то ні. Винними ви зараз зробили жертву, і тих, хто її підтримав. А про 15-річну що думаєте?

Найжахливіше - це бачити, як жінки виправдовують насильника і розбещувача неповнолітніх, серед них навіть ті, хто самі мають доньок… Через вас, в тому числі, цей жах і процвітає

З кожним абзацом все страшніше це читати. Ні-ко-ли не захищати абʼюзера або педофіла. Зетс іт. Друг він, колега, військовослужбовець чи священник… Ні-ко-ли…

Скандал с Темляком

Бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, первой публично рассказала об их отношениях.

По ее словам, во время романа Темляк неоднократно применял физическую силу, устраивал скандалы, психологически давил и пытался полностью контролировать ее жизнь.

Она также обнародовала часть переписки актера с 15-летней девушкой, где он, как утверждает Соловьева, сознательно присылал непристойные сообщения и интимные фото, зная о ее возрасте.

Темляк признал, что в прошлом совершал поступки, за которые ему стыдно, и попросил прощения у бывшей.

Он подтвердил, что когда-то имел зависимости от алкоголя и наркотиков, но сейчас ведет трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.

Его жена, актриса Анастасия Нестеренко, заявила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и попросила не втягивать ее в эту историю.

После огласки от сотрудничества с Темляком отказались несколько известных артистов и брендов.

Jerry Heil и Yarmak удалили клип с его участием со своих платформ, а музыкальный канал М1 снял его с эфира. Бренд german также убрал рекламные фото с актером.

По состоянию на сейчас правоохранительные органы не сообщали об открытии уголовного производства по этому делу.