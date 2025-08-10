"Костя очень достойный человек": Даша Малахова стала на защиту Темляка после скандала

Актриса и телеведущая Даша Малахова вступилась за украинского актера и военнослужащего Константина Темляка, вокруг которого разгорелся громкий скандал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу артистки.
После того, как в сети появились обвинения в домашнем насилии и непристойной переписке с несовершеннолетней, Малахова опубликовала развернутое сообщение в соцсетях.
В нем она назвала Темляка "очень достойным человеком" и призвала не спешить с публичными приговорами.
В то же время актриса подчеркнула, что категорически не поддерживает никаких проявлений агрессии, насилия или сексуальных домогательств к несовершеннолетним.
Однако, по ее словам, осуждать именно Темляка она не может, ведь лично знакома с ним более десятилетия и имеет о нем совсем другое впечатление.
Малахова вспомнила, что коллега переживал тяжелый период, связанный с зависимостями, но впоследствии работал над собой - посещал психолога, занимался медитациями, пробовал техники самопознания.
Она утверждает, что видела эти изменения собственными глазами.
"Костя - очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше двух месяцев назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой. Я считаю очень важным сообщить вам об этом. Я осуждаю агрессию, домашнее насилие и любые сознательные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но я не осуждаю Константина Темляка", - написала Даша.
Она также провела параллель с процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд, когда общество спешило делать выводы еще до решения суда.
Малахова призвала избегать "культуры отмены" и не уничтожать людей публично без окончательных доказательств.
"Ни одно сообщение в соцсетях не является приговором. Приговор выносит суд. Все остальные "приговоры" - это личная интерпретация фактов, которая может стать поводом для ответственности того, кто ее озвучил", - отметила она.
Актриса напомнила, что Темляк сейчас служит в ВСУ, регулярно отправляется на боевые задания и недавно потерял на фронте близкого друга - Юрия Фелипенко.
Такая публичная защита Константина вызвала резкую реакцию в комментариях: Малахову обвинили в оправдании и противоречивости ее собственных слов.
Бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, первой публично рассказала об их отношениях.
По ее словам, во время романа Темляк неоднократно применял физическую силу, устраивал скандалы, психологически давил и пытался полностью контролировать ее жизнь.
Она также обнародовала часть переписки актера с 15-летней девушкой, где он, как утверждает Соловьева, сознательно присылал непристойные сообщения и интимные фото, зная о ее возрасте.
Темляк признал, что в прошлом совершал поступки, за которые ему стыдно, и попросил прощения у бывшей.
Он подтвердил, что когда-то имел зависимости от алкоголя и наркотиков, но сейчас ведет трезвый образ жизни, женат и сосредоточен на семье и службе.
Его жена, актриса Анастасия Нестеренко, заявила, что не имеет никакого отношения к событиям, о которых говорится в обвинениях, и попросила не втягивать ее в эту историю.
После огласки от сотрудничества с Темляком отказались несколько известных артистов и брендов.
Jerry Heil и Yarmak удалили клип с его участием со своих платформ, а музыкальный канал М1 снял его с эфира. Бренд german также убрал рекламные фото с актером.
По состоянию на сейчас правоохранительные органы не сообщали об открытии уголовного производства по этому делу.
