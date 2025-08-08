RU

Latexfauna выпустили клип на саундтрек к фильму "Троє": что известно о ленте и песне

Кадр из атмосферного видео на песню "Bureviy"
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Популярная украинская группа Latexfauna презентовала муд-видео на свой хит "Bureviy", который стал официальным саундтреком к новому приключенческому фильму "Троє" об отчаянных борцах за независимость Украины 1917-1921 годов.

РБК-Украина рассказывает больше о треке и будущей картине.

О чем клип "Bureviy"

Музыкальное видео сочетает кадры из картины и живое исполнение песни группой. Лайв-часть снимали на собственной студии Latexfauna, где и родился трек, а отрывки из фильма демонстрируют знаковые украинские локации - Староконстантинов, Лысую Гору и колоритный дворец в Самчиках.

О чем клип "Bureviy" (кадры из видео)

О чем песня и как она соединилась с фильмом

Как рассказал фронтмен группы Дмитрий Зезюлин, "Bureviy" был написан под впечатлениями от вестерн-игры и вдохновлен эстетикой украинской степи.

Главный герой песни - всадник-сорвиголова с трагической судьбой, который сознательно выбирает свой нелегкий путь.

"По моему мнению, саундтрек прекрасно сочетается с фильмом, ведь в обоих прослеживается общий нарратив: глубокая связь человека с его верным другом конем, а также дух сорвиголовства. Сам трек по настроению пессимистичен, ведь, вероятно, героя ждет трагический финал. Но он принимает свою судьбу с честью, гордостью и смелостью", - поделился Зезюлин.


О чем фильм "Троє"

События приключенческого экшена разворачиваются во время войны за независимость Украины 1917-1921 годов.

Двое махновских разбойников устраивают засаду на красноармейский конвой, перевозящий деньги. Ограбление идет не по плану, и вместе с деньгами герои забирают пленного командира панцирника. С этого момента трое разных мужчин, которые были непримиримыми врагами, становятся побратимами в борьбе против "красной чумы".

Роли харизматичных героев-разбойников исполнили Роман Ясиновский ("Довбуш", "Кіборги"), Артемий Егоров ("Потяг у 31 грудня") и дебютант в кино Евгений Поднебесный. Главную женскую роль воплотила Алина Коваленко ("Захар Беркут").

Режиссер ленты - Иван Кравчишин. Во время съемок было задействовано более 30 лошадей, а историческое оружие частично предоставила Одесская киностудия, а частично изготавливали специально для картины.

Первый показ фильма состоялся в июне на фестивале зрительского кино Миколайчук OPEN, где картина стала фильмом-закрытием. В широкий украинский прокат "Троє" выйдет ко Дню Независимости - 21 августа 2025 года.

При написании материала использовалась информация из пресс-релизов "FILM.UA Дистрибуція" и "Кіноманія".

