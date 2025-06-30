Леся Никитюк показала пикантное фото беременности после слухов о суррогатном материнстве
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, показала откровенное фото, которое было сделано во время беременности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Дело в том, что на днях ведущая продемонстрировала, как выглядит ее фигура спустя неделю после родов. Практически сразу на нее посыпались комментарии хейтеров, что якобы живот рожавшей женщины не может так выглядеть, и сына Никитюк родила суррогатная мама.
Очевидно телеведущая решила развеять эти слухи, показав себя во всей красе в обнаженном виде. Фото сделано в душе на последних сроках беременности.
Леся Никитюк показала пикантное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Также она поделилась и другими фото со своим возлюбленным Дмитрием Бабчуком и новорожденным сыном.
"Июнь, который запомнится навсегда", - отметила телеведущая.
На одном из них она позирует вместе с врачами в роддоме, а сына на руках бережно держит Дмитрий. На другом изображены реалии сегодня - Бабчук с новорожденным прячутся в укрытии роддома во время очередного массированного обстрела столицы.
Также в серию телеведущая добавила фото с любимым и в роддоме.
Леся Никитюк показала новые фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Леси Никитюк тут же принялись комментировать ее фото:
- "Съели? Хейтеры! Вы так несчастны, что даже не можете поверить, что Леся нашла свое и приумножила любовь"
- "Хейтеры скажут фотошоп"
- "Какие красивые"
- "Такие искренние фото"
- "Мамуля"
- "Искренне радуюсь"
- "Какие милые"
- " Леся! Я так рада, что вы в таком прекрасном статусе. Я за вас безумно рада"
- "Ты молодец, Леся Ивановна. Хмельницкий рулит".
Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что Леся Никитюк стала мамой 15 июня. Своему любимому Дмитрию Бабчуку она родила сына. Состоит ли пара в официальном браке, пока что не известно, однако Бабчук еще в начале года сделал ей предложение руки и сердца.
Рожала знаменитость не в частной клинике, а в Первом роддоме в центре Киева.
Недавно она поделилась впечатлениями от первых дней в роли мамы. Она не скрывает, что для нее время с младенцем стало своеобразным отпуском после лет изнурительных съемок.
Также Никитюк продемонстрировала, как выглядит ее фигура через неделю после родов.
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