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Леся Никитюк показала пикантное фото беременности после слухов о суррогатном материнстве

Понедельник 30 июня 2025 12:38
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Леся Никитюк показала пикантное фото беременности после слухов о суррогатном материнстве Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, показала откровенное фото, которое было сделано во время беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Дело в том, что на днях ведущая продемонстрировала, как выглядит ее фигура спустя неделю после родов. Практически сразу на нее посыпались комментарии хейтеров, что якобы живот рожавшей женщины не может так выглядеть, и сына Никитюк родила суррогатная мама.

Очевидно телеведущая решила развеять эти слухи, показав себя во всей красе в обнаженном виде. Фото сделано в душе на последних сроках беременности.

Леся Никитюк показала пикантное фото беременности после слухов о суррогатном материнстве

Леся Никитюк показала пикантное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также она поделилась и другими фото со своим возлюбленным Дмитрием Бабчуком и новорожденным сыном.

"Июнь, который запомнится навсегда", - отметила телеведущая.

На одном из них она позирует вместе с врачами в роддоме, а сына на руках бережно держит Дмитрий. На другом изображены реалии сегодня - Бабчук с новорожденным прячутся в укрытии роддома во время очередного массированного обстрела столицы.

Также в серию телеведущая добавила фото с любимым и в роддоме.

Леся Никитюк показала новые фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Леси Никитюк тут же принялись комментировать ее фото:

  • "Съели? Хейтеры! Вы так несчастны, что даже не можете поверить, что Леся нашла свое и приумножила любовь"
  • "Хейтеры скажут фотошоп"
  • "Какие красивые"
  • "Такие искренние фото"
  • "Мамуля"
  • "Искренне радуюсь"
  • "Какие милые"
  • " Леся! Я так рада, что вы в таком прекрасном статусе. Я за вас безумно рада"
  • "Ты молодец, Леся Ивановна. Хмельницкий рулит".

Леся Никитюк показала пикантное фото беременности после слухов о суррогатном материнстве

Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что Леся Никитюк стала мамой 15 июня. Своему любимому Дмитрию Бабчуку она родила сына. Состоит ли пара в официальном браке, пока что не известно, однако Бабчук еще в начале года сделал ей предложение руки и сердца.

Рожала знаменитость не в частной клинике, а в Первом роддоме в центре Киева.

Недавно она поделилась впечатлениями от первых дней в роли мамы. Она не скрывает, что для нее время с младенцем стало своеобразным отпуском после лет изнурительных съемок.

Также Никитюк продемонстрировала, как выглядит ее фигура через неделю после родов.

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