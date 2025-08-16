RU

Лобода ошарашила фанов в Грузии: "Почему не говорите на украинском?" (видео)

LOBODA ошарашила фанов в Грузии (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Светлана Лобода удивила обращением к своим украинским фанам во время тура в Грузии. Она сделала замечание за общение на русском языке!

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео с TikTok-акаунта lobodaukraine.

Что сказала Светлана Лобода фанам

Артистка, которую часто критикуют за выступления с русскоязычными песнями, внезапно заговорила о важности общения на украинском.

Судя по видео, которое появилось в сети, Светлана встретилась с фанами в Грузии, где давала концерт. В ходе разговора она поинтересовалась, откуда они.

Стало известно, что поклонники из Ирпеня. На эту новость она отреагировала с радостью и даже перешла на украинский.

"Почему же вы не говорите на украинском? Это же классно говорить на нашем языке", - заявила артистка.

Одна из девушек перешла и подчеркнула, что они могут свободно говорить.

В то же время именно из уст Лободы такие заявления кажутся многим странными, ведь сама она продолжает публично общаться и давать концерты на русском.

В своем блоге в Instagram также пишет на русском, иногда на английском и украинском.

@lobodaukraine Наша козачка #лобода #україна #loboda оригінальний звук - LOBODA STANS

Как отреагировали в сети

Пользователи разделились во мнениях. Одни не могут простить скандалы певицы, которая после 2014 года продолжала строить карьеру в стране-агрессоре. Вторые поддержали ее, а третьи назвали высказывания об украинском языке "показухой".

  • "Чего она поет до сих пор на русском?"
  • "Люблю Лободу, но это смешно".
  • "Как она переобувается сказочно".
  • "Я в прошлом месяце была на ее концерте и никто на украинском не разговаривал".
  • "Света спросила за язык. Даже итоги встречи на Аляске уже не удивят, как это".
Реакция пользователей TikTok и Threads (скриншоты)

