Мария Тихая, которую называют главной ведьмой Украины: что о ней известно

Биография Марии Тихой

Мария Тихая родилась в 1996 году и проживает в Киеве. Сегодня ее называют одной из самых известных ведьм-некроманток Украины.

Она позиционирует себя как наследственная колдунья, которая работает с мертвой энергией и духами рода.

Ее имя стало узнаваемым после участия в 21 сезоне популярного телешоу "Битва экстрасенсов".

Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Свой "дар", по словам самой Марии, она почувствовала в 21 год - именно тогда забеременела и впервые столкнулась с мистическими проявлениями.

С того момента решила связать свою жизнь с магией и сделала это основным делом.

Тихая зарабатывает, проводя обряды, консультации и ритуалы. Стоимость ее услуг - немаленькая: индивидуальная консультация стоит 12 тысяч гривен, а ритуалы стартуют от 1000 долларов.

Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

По ее словам, среди ее клиентов - состоятельные бизнесмены, известные личности и даже высокопоставленные чиновники.

Мария активно ведет YouTube-канал, где делится прогнозами, личными мыслями и взглядами на энергетику людей.

Она не скрывает своего достатка: имеет три квартиры в Киеве, автомобиль бизнес-класса, гардероб с брендовой одеждой, сумками люксовых марок, ювелирными украшениями и коллекцию из более десятка шуб из натурального меха.

Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Ведьма неоднократно удивляла своих подписчиков и клиентов точными пророчествами.

Одно из самых обсуждаемых - предсказание об "Орешнике". В соцсетях ее слова тогда восприняли как абсурд, но позже, по ее словам, оно осуществилось.

"Да, тогда мертвые о ядерке говорили, а мы еще не понимали, что это. "Орешник" - это и была ядерка по своей сути. Я тогда делала годовое расписание - оно делается зимой раз в год и все. У меня постоянно падал пиковый туз. Это означало, что будет ядерка или что-то такое", - рассказала Мария.

Она вспоминает, как ей приснился сон о Чернобыльской АЭС, после чего она предсказала прилеты по объекту.

Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Через несколько дней прогноз подтвердился, и тогда начали распространяться слухи о том, что якобы "ей СБУ сливает информацию".

"Это я к чему. Да, мне показывают информацию. И про "Орешник" я знала", - говорит Тихая.

Несмотря на свою деятельность в сфере магии, Мария не ограничивает себя только мистикой. Она уже задумывается о новой сфере влияния - политике.

"В будущем я точно стану политиком. Это сто процентов. Не говорю о президентстве. Говорю о политической карьере", - заявила она в одном из своих интервью.

Личная жизнь

В юные годы Мария вышла замуж, однако брак оказался неудачным. Ее муж, как она рассказывает, употреблял наркотики, унижал и бил ее.

После очередной ссоры она получила сотрясение мозга. После рождения ребенка решила разорвать эти отношения и переехала с дочерью к матери.

Дочь Марии Тихой (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Сейчас ее дочь воспитывает бабушка Светлана, пока Мария сосредоточена на карьере. В интервью она отмечала, что больше всего ценит в отношениях искренность, любовь и поддержку.

Внешность и стиль

Мария не скрывает, что активно меняла свою внешность. Толчком к этому стали унижения со стороны бывшего мужа.

Она прошла ряд пластических операций и постоянно ухаживает за собой в салонах красоты.

Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Ее образ - яркий, драматичный, часто с мистическими акцентами.