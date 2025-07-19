Маша Полякова призналась, почему сыграет вторую свадьбу с мужем-иностранцем

Дочь Поляковой раскрыла неожиданные детали своей свадьбы

По словам Маши, сейчас она и ее избранник заключили брак в США. Девушка и ее избранник учатся в Беркли, в Бостоне. И уже через год молодожены хотят сыграть полноценную свадьбу.

"Мы сейчас расписались. Официальную свадьбу мы планируем праздновать во Франции или где-то в Европе. Скорее всего, во Франции. 3 июня следующего года", - заявила дочь Поляковой.

На церемонии, где Маша и ее возлюбленный (Эден Пасарелли) стали мужем и женой, не было отца или бабушки девушки. Туда прилетела только ее мама. И это не просто так.

"Потому что моей маме только, из моей семьи, выдали визу. И ей выдали визу где-то три дня назад. Им сейчас очень сложно получить вообще сюда визу. Просто это была больше как роспись, а нормальная свадьба уже будет 3 июня", - пояснила Маша.

Маша Полякова и ее муж (instagram.com/marypoppers1)

"Вообще он (Эден) планировал, я знала, что он планирует сделать мне предложение и что он планирует позвать меня замуж. Он вообще говорил, что всегда хотел жениться до 21 года", - также рассказала она.

Оказалось, избранник Маши боялся, что в более зрелом возрасте им могут воспользоваться. У семьи парня есть бизнес, он получает образование и занимается собственными проектами. Поэтому хотел жениться раньше, чтобы точно понимать, что это действительно любовь, а не из-за денег.

Пока что брак дочери Поляковой законный только в США. Но она планирует сделать так, чтобы он был официальным еще и на законодательном уровне Украины.

"Законодательством Украины наш брак пока не принят. Чтобы наш брак приняло законодательство Украины, нам надо какую-то печать поставить. Мы эти документы ждем где-то через неделю. И их надо будет передать через посольство Украины, чтобы там нам поставили тоже печать в моем паспорте", - пояснила Маша.