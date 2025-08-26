Меган Маркл назвала королевское правило, из-за которого чувствовала себя "неискренней"

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась воспоминаниями о жизни в королевской семье и назвала правило дресс-кода, которое заставляло ее чувствовать себя неискренней.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Меган рассказала в интервью проекту The Circuit в YouTube.
В разговоре с Эмили Чанг она вспомнила, как ей приходилось придерживаться строгого дресс-кода, который совсем не соответствовал ее стилю.
Маркл подчеркнула, чтобы хочет быть понятной людям. Несмотря на статус герцогини, она остается собой.
"Видимо, несколько лет назад все было иначе, когда я не могла быть настолько откровенной", - ответила она, очевидно, намекая на период жизни в Великобритании.
Особое внимание она уделила одному из примеров, когда нужно было придерживаться королевских правил. Как выяснилось, герцогиня должна была "постоянно носить нюдовые колготки".
"Давайте честно, это была не совсем я. Я не видела таких еще с 80-х - когда их продавали в упаковках в форме яйца? Это казалось немного неискренним, но это маленький пример", - смеясь, поделилась она.
Меган подчеркнула, что дело не только в одежде, а в том, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно.
"Это пример того, когда ты можешь одеваться так, как хочешь, и говорить правду, и ты можешь выглядеть в пространстве действительно органично и аутентично. Чувствовать себя комфортно в собственной коже", - объяснила герцогиня.
"В моей жизни были разные разделы, но сейчас я чувствую, что мне больше не нужно ничего доказывать", - добавила она.
После сложения королевских полномочий в 2020 году они с Гарри поселились в Калифорнии, где наслаждаются жизнью с сыном Арчи и дочерью Лилибет.
Меган активно работает над развитием собственного бизнеса, например, новое интервью дала на фоне премьеры 2 сезона проекта "С любовью, Меган" на Netflix, где она демонстрирует свой стиль жизни, кулинарные идеи и общение с известными гостями.
Также она запустила продажу собственного джема и планирует винодельческое дело.
Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл заключили новое соглашение со стриминговым сервисом. В частности они могут выпустить документальный фильм о принцессе Диане.
Вас также может заинтересовать: