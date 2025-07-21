Модель Ковальчук рассказала об издевательствах в Дубае, но не украинцам: "Говорили, что я им принадлежу"

Что на самом деле произошло с Ковальчук в Дубае

Ходили слухи, якобы Мария участвовала в "трэш-вечеринке" с шейхами, которые издеваются над девушками, или же ее хотели продать в сексуальное рабство, и она пыталась сбежать.

Оказалось, что в день трагедии девушка должна была вылетать в Таиланд, но проспала свой рейс.

Выписываясь из отеля, она встретила знакомого, по имени Артем, который тоже остановился там.

Артем с родителями (скриншот)

Он является сыном донецкого бизнесмена Олега Папазова, который сейчас живет в ОАЭ.

С ним были его друг, белорус Александр, и две девушки - уроженка Украины Милена и еще одна - российская блогерша Александра.

Услышав о ее ситуации, Артем предложил Марии остаться в его номере, чтобы позже всем вместе отправиться в Таиланд на частном самолете.

По словам Марии, оба парня - дети влиятельных семей, живущих в Дубае.

"Мы поднялись в номер. Ребята были немного навеселе, они только что с вечеринки приехали. И в целом в течение суток все проходило нормально. Мы общались, обсуждали нашу поездку в Таиланд. Я даже позвонила маме, сказала, что все хорошо, ребята нормальные. При них же позвонила, перестраховалась. Все было хорошо до момента, пока на следующий день ребята не поехали за алкоголем", - рассказала украинка.

Мария Ковальчук (скриншот)

Однако впоследствии ситуация резко изменилась. Ребята начали вести себя все агрессивнее, употребляли крепкий алкоголь - в частности виски.

Они стали давить на Марию, требуя, чтобы она пила вместе с ними, и делали тревожные намеки.

"Потом пошли какие-то агрессивные толчки, стали шутить: "Ты принадлежишь нам. Будем делать все, что хотим". Я это пыталась воспринимать как шутку, потому что это было странно. Они начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки, весь пол был покрыт стеклом. Там было невозможно ходить. Дальше они начали запугивать, разбивать стекло, забрали личные вещи, в которых был паспорт. И одна из девушек, Александра Мерцалова, надела мое платье и просто вышла из отеля", - шокировала Ковальчук.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Марии не разрешали покинуть номер. Сначала она решила, что ребята просто хотят продолжить вечеринку. Но позже стало понятно - ее держат силой.

"Агрессия началась, когда я захотела уйти. Стремились заставить? Скорее, просто делали намеки сексуального характера. Я не отвечала им взаимностью, и у них нарастала агрессия. Были ли близкие отношения за эти дни? Нет, ничего", - заверила она.

"Остались я, Милена Долганова, Артем и Александр. Они меня начали всерьез уже пугать. То есть я понимала, что что-то ненормальное происходит. Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить помощи. Артем и Александр меня затащили обратно. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Они последовали за мной", - добавила модель.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Девушка слышала, как парни преследуют ее, поэтому бросилась прятаться в ближайшем здании, которое, как оказалось, еще строилось.

Мария вспоминает, что сидела на одном из этажей недостроя и слышала, как парни были совсем рядом. А дальше - провал в памяти.

"Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу, что они где-то рядом. В момент у меня просто память оборвалась. Скорее всего, был удар по голове", - рассказывает Ковальчук.

Далее она вспоминает, как просила помощи у машины, которая проезжала мимо.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

"Следующая сцена - помню, что я просила о помощи у машины, которая проезжала мимо, она остановилась и вызвала скорую с полицией. Я была в гостиничном халате", - делится девушка.

Что именно с ней случилось - она не уверена. И склоняется к мысли, что ее или избили, или сбросили с высоты.

"Думаю, что меня сбросили, или же это было избиение. Один из двух вариантов. Потому что травмы были похожи на избиение или падение. Сексуального насилия не было", - отмечает украинка.

Она предполагает, что таким образом ее хотели заставить молчать обо всем, что происходило в гостиничном номере.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Напоследок Мария добавила, что ни Артем, ни Александр нигде не учатся и не работают. Они проводят дни, развлекаясь на вечеринках и живя за деньги родителей.

Сейчас Ковальчук находится на этапе восстановления - она проходит реабилитацию, учится заново ходить и постепенно вспоминает, что с ней произошло той ночью.

Ее мать не оставляет борьбу за справедливость и за правду, которую, похоже, до сих пор пытаются замалчивать.

Контекст

Мария Ковальчук исчезла в Дубае 9 марта. Ее обнаружили только через десять дней на обочине дороги в крайне тяжелом состоянии - с переломами рук, ног и позвоночника.

Родные волновались, что модель могла попасть в сексуальное рабство после посещения одной из вечеринок в Дубае, где якобы случаются случаи насилия и извращений.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Однако менеджер модельного агентства в ОАЭ сообщил СМИ, что в день исчезновения Мария не была на такой вечеринке, а участвовала на другом мероприятии.

Полиция Дубая утверждает, что она "просто упала с высоты", однако в соцсетях эта версия вызвала сомнения.

Многие считают, что Ковальчук занималась эскорт-услугами и интимным сервисом за деньги, а в зарубежных медиа ее называли OnlyFans-моделью.

Однако близкие подруги и родственники категорически отрицают эти обвинения.