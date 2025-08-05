Младше на 17 лет: что известно о возлюбленной Александра Пономарева, которую он скрывает (фото)

С кем встречается Пономарев

В комментарии ТСН.ua народный артист Украины подтвердил, что пока официально не женат, однако имеет серьезные длительные отношения.

И хотя имя избранницы певец не разглашает, он подчеркнул: показывать любимую публично не собирается, потому что уже имел такой опыт в прошлом и не хочет его повторения.

"Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал - и что я имею?", - прокомментировал певец.

Зато источники из окружения музыканта оказались более откровенными. Как сообщает инсайдер, Александр находится в гражданском браке с девушкой по имени София, которая является его концертным директором.

Возлюбленная Александра Пономарева (скриншот tsn.ua)

По словам источника, паре комфортно вместе: они живут под одной крышей в доме певца на Левом берегу Днепра в Киеве.

София младше Пономарева на 17 лет.

Возлюбленная Александра Пономарева (скриншот tsn.ua)

Несмотря на осторожность в публичности, артист однажды все же показал свою возлюбленную - правда, завуалировано.

В одном из клипов - "Пазлы" - на последних секундах появляется изображение девушки, которая невероятно похожа на Софию.

Возлюбленная Александра Пономарева в клипе "Пазлы" (скриншот)

Личная жизнь Александра Пономарева

Александр имеет за плечами несколько браков. Его первой женой была Елена Мозговая - вместе они прожили десять лет.

У супругов родилась дочь Женя. Кроме того, Пономарев принял как родную старшую дочь Елены от предыдущих отношений и официально ее удочерил.

Второй женой певца стала Виктория Мартынюк. В этом браке родился сын, которого назвали в честь отца - Сашей.

После развода с Викторией артист стал значительно реже делиться подробностями личной жизни.

А в начале года телеведущий Юрий Горбунов, который много работает с Александром, сообщил, что певец женат.

С его слов, исполнитель заключил третий брак еще много лет назад.

Интересно, что все это время артисту приписывали различные романы, однако он все слухи опровергал, и о его новой жене ничего не было известно.

Горбунов также не назвал имени избранницы своего друга, но добавил, что певец живет в браке с этой женщиной уже около десяти лет.