Младшая дочь Стива Джобса выходит замуж: что известно о женихе и шикарной свадьбе

Когда состоится свадьба Иви Джобс

Свадьба американской модели Иви Джобс, младшей из четырех детей Стива Джобса, запланирована на эту субботу. Торжество продлится четыре дня.

Детали свадьбы тщательно скрывают. Район Котсуолд в Англии, где в частном имении должна пройти церемония, полностью закрыт для посторонних. По предварительным данным, гостей планируют доставлять на место вертолетами.

По инсайдерским данным, на празднование будущие молодожены потратили около 5 миллионов фунтов стерлингов (больше 6 млн долларов).

Отметим, что эта свадьба в живописном Котсуолде может посоперничать с недавней свадьбой Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции за первое место в списках самых роскошных свадеб.

На мероприятии будут многие мировые знаменитости, среди которых Камала Харис, Фиби и Дженнифер Гейтс и принцесса Беатрис. Кроме того, на мероприятии выступит легендарный Элтон Джон.

Иви Джобс с возлюбленным (фото: instagram.com/evejobs)

Кто такая Иви Джобс

Девушке 27 лет - она родилась 9 июля 1998 года. Она младшая из детей предпринимателя и изобретателя Стива Джобса.

Закончила Стэнфордский университет и строила карьеру в модельном бизнесе.

В 2021 году дебютировала на Неделе моды в Париже, а также сотрудничала с Louis Vuitton, Vogue, Vanity Fair, Glossier.

Иви Джобс (фото: instagram.com/evejobs)

Что известно про будущего мужа Иви Джобс

Гарри Чарльз родился 15 июля 1999 года в семье Питера Чарльза и Тары Чарльз. Он на год младше своей избранницы.

Его отец - член команды, которая завоевала первую в истории 60 лет золотую медаль Великобритании по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Гарри с детства занимался конным спортом, дебютировал на Олимпийских играх в 2021 году в Токио.

Гарри Чарльз (фото: instagram.com/evejobs)

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже он завоевал золотую медаль в составе британской команды. Гарри Чарльз соревновался с перевязанной рукой после перелома, полученного за четыре недели до Олимпиады.

Он постоянно участвует в престижных международных соревнованиях и имеет высокий авторитет в мире конного спорта.

Иви Джобс с возлюбленным (фото: instagram.com/evejobs)

Что известно про отношения Иви Джобс с Гарри Чарльзом

Пара познакомилась в 2022 году на частном приеме. Они не афишировали свои отношения, а уже в 2023 году стали появляться вместе на модных показах и на благотворительных балах.

В сентябре 2024 года пара обручилась.

В июне 2025 года Иви Джобс уже отгуляла свой девичник на острове Капри.

Младшая дочка Джобса отгуляла девичник в июне (фото: instagram.com/evejobs)