"Наши дороги разошлись": Моника Беллуччи впервые прокомментировала разрыв с Тимом Бертоном

Что сказала Беллуччи о разрыве с Тимом Бертоном

По словам знаменитости, их с режиссером отношения завершились мирно, без обид и конфликтов.

"Бывают дороги, которые в определенный момент пересекаются, чтобы вечно идти вместе... Наши с Тимом дороги сошлись, чтобы пройти вместе, а потом снова разойтись", - сказала актриса.

"Однако пока я жива, Тим всегда будет иметь уникальное место в моем сердце", - добавила она.

Моника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)

Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона.

Летом актриса в разговоре с французским Elle впервые подтвердила их отношения, признавшись, что любит режиссера и считает их встречу одним из тех редких событий, которые случаются в жизни.

Тогда 59-летняя Беллуччи отмечала, что счастлива рядом с 66-летним Бертоном, которого она любит как мужчину и одновременно уважает как художника.

Еще раньше, в комментарии Madame Figaro, актриса подчеркивала, что их союз создает "форму соучастия, которая дает жизнь творчеству".

Моника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)

Однако 19 сентября 2025 года пара официально сообщила о разрыве. Это произошло менее чем за две недели до 60-летия Беллуччи, которое она будет отмечать 30 сентября.

Сам Бертон в августе уже отпраздновал 67 лет.