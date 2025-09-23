"Наші дороги розійшлися": Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив з Тімом Бертоном

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі вперше прокоментувала своє розставання з американським режисером Тімом Бертоном після двох років стосунків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для італійського VOGUE.
Зі слів знаменитості, їхні з режисером стосунки завершилися мирно, без образ та конфліктів.
"Бувають дороги, які у певний момент перетинаються, щоби вічно йти разом... Наші з Тімом дороги зійшлися, щоб пройти разом, а потім знову розійтися", - сказала акторка.
"Однак поки я жива, Тім завжди матиме унікальне місце в моєму серці", - додала вона.
Нагадаємо, у лютому 2023 року в ЗМІ з’явилася інформація про роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.
Влітку акторка у розмові з французьким Elle вперше підтвердила їхні стосунки, зізнавшись, що кохає режисера та вважає їхню зустріч однією з тих рідкісних подій, які трапляються в житті.
Тоді 59-річна Беллуччі зазначала, що щаслива поруч із 66-річним Бертоном, якого вона любить як чоловіка і водночас поважає як митця.
Ще раніше, у коментарі Madame Figaro, акторка підкреслювала, що їхній союз створює "форму співучасті, яка дає життя творчості".
Однак 19 вересня 2025 року пара офіційно повідомила про розрив. Це сталося менш ніж за два тижні до 60-річчя Беллуччі, яке вона відзначатиме 30 вересня.
Сам Бертон у серпні вже відсвяткував 67 років.
