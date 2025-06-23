"Не дам соврать": бывший побратим Тополи поставил на место Безуглую после ее нападок

Скандал возник на фоне недавнего ночного массированного ракетного удара по Киеву, вследствие которого квартира Тараса Тополи была полностью разрушена.

Разрушенная квартира Тараса Тополи (фото: instagram.com/tarastopolia)

Именно это и стало поводом для жестких высказываний Безуглой, которая в соцсетях обвинила музыканта в том, что его служба якобы является формальностью и "для картинки".

Она также заявила, что песня Тополи "Фортеця Бахмут" - заказная, а сам артист избегает настоящей войны, в отличие от тех, кто воюет на передовой.

На такие заявления отреагировал побратим Тополи, который рассказал о реальных событиях, в которых участвовал музыкант с другими участниками группы "Антитела".

"Марьяна Безуглая, в июне 2022 года я участвовал в боях за Дементьевку Харьковской области. Это был настоящий ад. Кто был, не даст соврать. Тарас Тополя и ребята из Antytila/Антитела были на медевации. Спасли многих, за что им огромный поклон и благодарность от меня лично. К совести госпожи Марьяны не призываю. Выводы каждый сделает сам", - написал заместитель командира 241 бригады.

Алексей Фандецкий (фото: facebook.com/oleksii.fandetskyi)

Что пишут украинцы

Алексей Фандецкий своим публичным заявлением не только стал на защиту фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, но и фактически запустил волну поддержки от собратьев и неравнодушных украинцев.

Под заметкой командира начали появляться комментарии с возмущением относительно заявлений Марьяны Безуглой.

Підтверджую слова Олексія Фандецького. Хлопці Antytila / Антитіла вивезли тоді дуже багато наших. І Тарас Тополя, і Sergii Vusyk часто за власний кошт забезпечували медичну службу 130 батальйону тероборони. То була велика вдача, що такі хлопці тоді були з нами. Честь і повага

Другие же не сдерживают эмоций и жестко высказываются в адрес депутата.

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Хай би поїхала на передок і сама спробувала, що таке війна, а не за клавіатурою воювати з тими, хто рятував життя.

В чем суть скандала

Фронтмен группы "Антитела" в соцсетях рассказал, что во время атаки его квартира вместе с женой была повреждена, но все остались живы.

Зато Безуглая отреагировала на его сообщение оскорбительными комментариями, обвинив музыканта в формальной, "фейковой" службе.

"Видишь, как бывает, Тополь. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне", - написала она.

Безуглая также добавила, что настоящая война - это не для таких, как он, и вспомнила о "карме", которая якобы настигла Тополю из-за атаки ракеты, которая не делает исключений.

Марьяна Безуглая (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

"Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой", - выдала Безуглая.

Нардеп выразила соболезнования погибшим в боях за Украину, особенно в Бахмуте, но добавила, что если бы меньше было "медийных подлиз к докторам философии и российским мясникам-профессионалам в генеральских погонах", количество погибших было бы меньше.

"Хорошо, что уцелели твои, желаю уцелеть всем семьям Украины, а не только твоей на тысячу лайков", - цинично завершила сообщение женщина.

Стоит отметить, что Тарас Тополя пока официально не отреагировал на эти скандальные обвинения нардепа.