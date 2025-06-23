"Не дам збрехати": колишній побратим Тополі поставив на місце Безуглу після її нападок

Скандал виник на тлі нещодавнього нічного масованого ракетного удару по Києву, внаслідок якого квартира Тараса Тополі була повністю зруйнована.

Зруйнована квартира Тараса Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)

Саме це і стало приводом для жорстких висловлювань Безуглої, яка у соцмережах звинуватила музиканта в тому, що його служба нібито є формальністю і "для картинки".

Вона також заявила, що пісня Тополі "Фортеця Бахмут" - замовна, а сам артист уникає справжньої війни, на відміну від тих, хто воює на передовій.

На такі заяви відреагував побратим Тополі, який розповів про реальні події, в яких брав участь музикант з іншими учасниками гурту "Антитіла".

"Мар'яна Безугла, в червні 2022 року я брав участь в боях за Дементіївку Харківської області. Це було справжнє пекло. Хто був, не дасть збрехати. Тарас Тополя і хлопці з Antytila / Антитіла були на медевації. Врятували багатьох, за що їм величезна шана і подяка від мене особисто. До совісті пані Мар'яни не закликаю. Висновки кожен зробить сам", - написав заступник командира 241 бригади.

Олексій Фандецький (фото: facebook.com/oleksii.fandetskyi)

Що пишуть українці

Олексій Фандецький своєю публічною заявою не лише став на захист фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, а й фактично запустив хвилю підтримки від побратимів і небайдужих українців.

Під дописом командира почали з’являтися коментарі з обуренням щодо заяв Мар’яни Безуглої.

Підтверджую слова Олексія Фандецького. Хлопці Antytila / Антитіла вивезли тоді дуже багато наших. І Тарас Тополя, і Sergii Vusyk часто за власний кошт забезпечували медичну службу 130 батальйону тероборони. То була велика вдача, що такі хлопці тоді були з нами. Честь і повага

Інші ж не стримують емоцій і жорстко висловлюються на адресу депутатки.

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Хай би поїхала на передок і сама спробувала, що таке війна, а не за клавіатурою воювати з тими, хто рятував життя.

У чому суть скандалу

Фронтмен гурту "Антитіла" у соцмережах розповів, що під час атаки його квартира разом із дружиною була пошкоджена, але всі залишилися живі.

Натомість Безугла відреагувала на його допис образливими коментарями, звинувативши музиканта у формальній, "фейковій" службі.

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне", - написала вона.

Безугла також додала, що справжня війна - це не для таких, як він, і згадала про "карму", яка нібито наздогнала Тополю через атаку ракети, що не робить винятків.

Мар’яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

"Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою", - видала Безугла.

Нардепка висловила співчуття загиблим у боях за Україну, особливо в Бахмуті, але додала, що якби менше було "медійних підлиз до докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів у генеральських погонах", кількість загиблих була б меншою.

"Добре, що вціліли твої, бажаю вціліти усім сім’ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків", - цинічно завершила допис жінка.

Варто зазначити, що Тарас Тополя поки офіційно не відреагував на ці скандальні звинувачення нардепки.