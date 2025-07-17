Нэнси из "МастерШеф" прямо ответила на упреки о "купленной" победе: "Я заслужила" (видео)

Правда ли, что Топко "купила" победу на "Мастершеф"

По словам Нэнси, она не знает, почему люди начали это выдумывать. Она не понимает хейта и искренне удивляется, когда слышит подобные слухи.

"Я не знаю, потому что у них классная фантазия. Возможно, такой образ сложился из-за нехватки сильных эмоций на проекте, из-за моей уверенности. Я не понимаю, почему люди пишут, что мои родители там как-то никак не отреагировали, когда мой отец стоял позади со слезами на глазах. Для меня это странно", - сказала Топко.

"Плюс, не знаю, откуда эта история вся идет. Возможно, из уровня моей жизни, как я живу. У меня есть машина, я хожу по кафе, но я ради этого работала очень много лет. То есть это все заработано моими руками и моей работой, каждый цент. Поэтому не знаю, почему так", - добавила она.

По словам победительницы, люди часто пишут и сплетничают о том, что их тригерит. И поэтому она с пониманием относится к хейту, ведь "лучше ее", чем других.

"Если людей цепляет моя внешность, например, или мои достижения - скорее всего, это просто комплексы, которые вылезают на поверхность. Возможно, это такое время. Я уже не раз говорила о том, что если зрителям нужно где-то выместить свою агрессию, пусть лучше это будет у меня на странице, чем это будет дома на своих детях", - пояснила звезда "МастерШеф".

Нэнси Топко ответила на хейт (скриншот)

Нэнси "делит" хейтеров на две категории. И с некоторыми она даже пытается общаться, что-то им объяснить.

"Первый лагерь - это люди, которые оскорбляют, чтобы оскорблять. Просто радикалы такие. А второй лагерь - это люди, которые пишут это от непонимания, и они готовы воспринимать информацию. Если я вижу такого персонажа, я могу ответить, объяснить свою точку зрения", - пояснила Топко.

"Если я вижу, что человек задумывается, начинает смотреть на ситуацию с другой стороны, тогда я могу дальше продолжить общаться с человеком. Я никому не навязываю свое мнение, свою позицию никому не навязываю. Я не против, когда другие зрители болеют за Екатерину или за Дениса, за других суперфиналистов. Я лично за них сама болела, потому что они очень классные", - отметила она.

Когда же Слава спросил, почему Нэнси не отдала победу участникам, за которых болела, она дала понять, что не планирует от чего-то отказываться. Особенно когда видит, что это действительно ее заслуга.

"Потому что я ее выиграла, потому что я ее заслужила. И я не могу идти против трех шефов, лучших шефов Украины, которые решили, что так. То есть я не умаляю своих заслуг в этом", - сказала модель.

Впрочем, Нэнси признается, что плакала после финала. Она читала комментарии, это было неприятно.

"Сразу после суперфинала я проплакала до четырех утра. От шока, от несправедливости, от количества негативных комментариев... Я просто не ожидала, знаешь. Я как-то начала читать и была в шоке. И так мне стало как-то обидно в душе", - рассказала Топко.

"Но на следующий день я готовила благотворительный обед для военных и поняла, что не стоит, что есть жизнь реальная. Есть люди, которые меня поддерживают, которые мне благодарны за то, что я делаю. И это важнее гораздо, чем то, что происходит в телефоне", - резюмировала она.