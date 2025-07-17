Ненсі з "МастерШеф" прямо відповіла на закиди про "куплену" перемогу: "Я заслужила" (відео)

Чи правда, що Топко "купила" перемогу на "Мастершеф"

За словами Ненсі, вона не знає, чому люди почали це вигадувати. Вона не розуміє хейту й щиро дивується, коли чує подібні чутки.

"Я не знаю, бо у них класна фантазія. Можливо, такий образ склався через брак сильних емоцій на проекті, через мою впевненість. Я не розумію, чому люди пишуть, що мої батьки там якось ніяк не відреагували, коли мій батько стояв позаду зі сльозами на очах. Для мене це дивно", - сказала Топко.

"Плюс, не знаю, звідки ця історія вся йде. Можливо, з рівня мого життя, як я живу. В мене є машина, я ходжу по кафе, але я заради цього працювала дуже багато років. Тобто це все зароблено моїми руками і моєю роботою, кожен цент. Тому не знаю, чому так", - додала вона.

За словами переможниці, люди часто пишуть та пліткують про те, що їх тригерить. І тому вона з розумінням ставиться до хейту, адже "краще її", аніж інших.

"Якщо людей чіпляє моя зовнішність, наприклад, чи мої досягнення - скоріш за все, це просто комплекси, які вилазять на поверхню. Можливо, це такий час. Я вже не раз говорила про те, що якщо глядачам потрібно десь вимістити свою агресію, хай краще це буде в мене на сторінці, ніж це буде вдома на своїх дітях", - пояснила зірка "МастерШеф".

Ненсі Топко відповіла на хейт (скріншот)

Ненсі "ділить" хейтерів на дві категорії. І з деякими вона навіть намагається спілкуватися, щось їм пояснити.

"Перший табір - це люди, які ображають, щоб ображати. Просто радикали такі. А другий табір - це люди, які пишуть це від нерозуміння, і вони готові сприймати інформацію. Якщо я бачу такого персонажа, я можу відповісти, пояснити свою точку зору", - пояснила Топко.

"Якщо я бачу, що людина замислюється, починає дивитись на ситуацію з іншої сторони, тоді я можу далі продовжити спілкуватися з людиною. Я нікому не нав'язую свою думку, свою позицію нікому не нав'язую. Я не проти, коли інші глядачі вболівають за Катерину чи за Дениса, за інших суперфіналістів. Я особисто за них сама вболівала, тому що вони дуже класні", - зазначила вона.

Коли ж Слава спитав, чому Ненсі не віддала перемогу учасникам, за яких вболівала, вона дала зрозуміти, що не планує від чого відмовлятися. Особливо коли бачить, що це дійсно її заслуга.

"Бо я її виграла, бо я її заслужила. І я не можу йти проти трьох шефів, найкращих шефів України, які вирішили, що так. Тобто я не применшую своїх заслуг в цьому", - сказала модель.

Втім, Ненсі зізнається, що плакала після фіналу. Вона читала коментарі, це було неприємно.

"Одразу після суперфіналу я проплакала до четвертої ранку. Від шоку, від несправедливості, від кількості негативних коментарів... Я просто не очікувала, знаєш. Я якось почала читати і була в шоці. І так мені стало якось образливо в душі", - розповіла Топко.

"Але на наступний день я готувала благодійний обід для військових і зрозуміла, що не варто, що є життя реальне. Є люди, які мене підтримують, які мені вдячні за те, що я роблю. І це важливіше набагато, ніж те, що відбувається в телефоні", - резюмувала вона.