"Выбрал путь клоунады". Слава Демин проехался по зашкварам Потапа

Что сказал Слава Демин

Он считает, что Потап намеренно создает абсурдные и потрясающие инфоповоды, чтобы не исчезнуть из поля зрения публики.

"Все для того, чтобы как-то держаться на плаву. Потому что, по факту, украинский шоу-бизнес и зрители уже давно могут обойтись без этого артиста", - отметил он.

Слава рассказал, что рэпер сейчас выступает преимущественно в небольших зарубежных клубах на 200-300 человек с песнями из репертуара "Время и Стекло", "Потап и Настя", "MOZGI" и пытается развить новый проект "Славик Балаган".

"Как бы Потап не пытался хайпануть, но пока его проект за границей никому не нужен", - сказал шоумен.

Демин заявил, что Потап пробовал продвигаться в ЕС, а сейчас пытается это сделать в Молдове, надеясь на ностальгию по старому дуэту. Однако ожидаемого результата достичь не удается.

Он также поделился, что продюсеру предлагали идеи, как удачно вернуться в украинский шоу-бизнес. Однако он пошел другим путем.

"Я думаю, если бы Алексей все же послушал людей из шоу-бизнеса, которые живут в Украине, и ему неоднократно говорили о том, что можно сделать, чтобы красиво вернуться, то все бы у него было клево", - отметил он.

Вместо этого рэпер "выбрал путь клоунады, дешевого и низкопробного продукта". А в условиях расцвета украинской музыки, сказал ведущий, аудитория уже не "хавает" то, что предлагает Потап.

"Я считаю, что или Алексею все же придется принять новые правила игры, или так и остаться артистом для ночных клубов за границей на 200-300 человек, где он будет выступать с кроссовком на голове, как и 10 лет назад", - подытожил Демин.

Слава Демин о Потапе (фото: t.me/SlavaDomin)

Какая очередная выходка Потапа взбудоражила сеть

Накануне рэпер и продюсер опубликовал ИИ-видео с "дракой" Тины Кароль и Светланы Лободы.

В ролике искусственный интеллект создал пустынных существ с лицами певиц. Сначала они позировали, а потом вступили в драку.

Такой "прикол" Тина Кароль не оценила и раскритиковала Потапа. Он же написал, что она "открестилась".

"Когда у артиста заканчиваются идеи - он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла - в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию.", - заявила певица.

Реакция Тины Кароль на выходки Потапа (скриншот)

Что говорят юристы

Ранее в комментарии РБК-Украина юрист рассказал, может ли Потап оказаться в суде из-за использования лиц певиц без их согласия.

По данным эксперта, созданный контент имеет признаки нарушения закона и может стать основанием для судебного иска и возмещения убытков.