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Оззи Осборн о войне в Украине: что говорил легендарный рокер при жизни

Оззи Осборн занял четкую позицию (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Рок-музыкант и вокалист Black Sabbath Оззи Осборн, который умер в 76 лет, открыто выражал поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.

РБК-Украина вспоминает, как музыкант помогал украинцам.

Что говорил Оззи Осборн об Украине

Рокер был культовой фигурой не только в мире. Он не оставался в стороне, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В апреле 2022 года он вместе с женой Шэрон заявил о намерении помочь украинским беженцам и призвал мир не стоять в стороне.

Позже в августе он посвятил выпуск альбома Patient Number 9 Украине. Обложку дополнили сине-желтыми цветами и важным месседжем.

Стоимость альбома составляла 38 долларов, а все средства с продажи музыкант обещал передать волонтерской организации Third Wave Volunteers, в которой в частности работал его сын Джек еще с начала российского вторжения.

"В феврале мой сын Джек вместе с волонтерами эвакуировал детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно во время войны, поэтому заниматься таким важным делом - это правильно", - писал тогда Осборн.

Что известно о смерти Оззи Осборна

Музыкант умер утром 22 июля, о чем сообщила его жена. В последние годы он боролся с проблемами со здоровьем, которые в частности заставили его завершить музыкальную карьеру.

Так, рокер имел болезнь Паркинсона и страдал из-за последствий травмирующего падения в 2019 году.

Из-за ухудшения состояния здоровья он был вынужден отменить несколько туров. Однако все же попрощаться с фанами успел. За несколько недель до смерти он выступил на прощальном концерте в Бирмингеме, где в частности воссоединился со своей группой Black Sabbath.

Оззи было 76 лет. После себя он оставил немалое музыкальное наследие. Ранее мы писали о самых известных хитах рокера, которые должен услышать каждый.

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При написании материала были использованы следующие источники: x.com Оззи Осборна, Wikipedia.

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