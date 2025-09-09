P.Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура, - СМИ

P.Diddy заказал убийство Тупака Шакура?

Издание, со ссылкой на документы Управления по контролю за оборотом наркотиков, пишет, что Шон Комбс обещал миллион долларов за ликвидацию Шакура и главы Death Row Records Шуга Найта.

Напомним, 7 сентября 1996 года после боя Майка Тайсона в Лас-Вегасе авто, в котором ехал Тупак вместе с Найтом, обстреляли из белого Cadillac.

Рэпер получил смертельные ранения и через шесть дней скончался в больнице.

Тупак Шакур с Шугом Найтом за несколько минут до того, как Шакура застрелили (фото: Википедия)

Его убийство стало одним из самых больших шоков для музыкальной индустрии и породило множество заговорщицких теорий на фоне войны между западным и восточным побережьем США.

Еще в 2008-2009 годах Дэвис впервые признал, что находился в машине нападавших, однако заверил, что не стрелял.

Он согласился на сделку с прокуратурой и получил частичный иммунитет в обмен на показания.

Мужчина объяснял, что мотивом тогда была не только месть за его племянника Орландо Андерсона, которого накануне избили в казино друзья Тупака, но и денежное вознаграждение, которое якобы пообещал Комбс.

Долгое время эти показания оставались почти незамеченными, однако в 2023 году история снова приобрела резонанс.

Дэвиса арестовали и официально обвинили в причастности к убийству. Он остался единственным живым участником той группы, ведь все остальные уже умерли.

Дуэйн "Кеффе D" Дэвис (скриншот)

Новый интерес подогрели и многочисленные гражданские иски против Шона Комбса, поданные в последнее время.

В некоторых документах прямо указывается, что именно он мог организовать расправу над Шакуром.

В материалах также фигурируют данные об аренде автомобиля, из которого стреляли, и утверждение, что Комбс впоследствии якобы сам хвастался своим участием.

В то же время полиция Лас-Вегаса никогда официально не выдвигала подозрений против Комбса.

Сам он категорически отрицает любые обвинения и через адвокатов отмечает, что его имя пытаются использовать в собственных интересах.

Пи Дидди (фото: facebook.com/Diddy)

Дополнительного драматизма добавляет тот факт, что параллельно Комбс проходит фигурантом еще одного дела - ему инкриминируют рэкет, сутенерство и принудительную перевозку людей для сексуальной эксплуатации.

Присяжные уже вынесли смешанный вердикт: по нескольким статьям его признали виновным, однако по самым серьезным обвинениям оправдали. Окончательное решение суда ожидают осенью.

Краткая биография Тупака Шакура

Тупак Амару Шакур, известный под сценическим именем 2Pac, - один из самых влиятельных хип-хоп-артистов в истории.

Он родился в 1971 году в Нью-Йорке в семье активистов движения "Черные пантеры".

Его тексты отличались социальной остротой, темами борьбы с расизмом, бедностью, полицейским насилием и неравенством.

За свою короткую жизнь Тупак успел выпустить культовые альбомы Me Against the World и All Eyez on Me, которые стали классикой жанра.

Его творчество вдохновило целое поколение слушателей и навсегда изменило ход развития хип-хопа.

13 сентября 1996 года жизнь артиста оборвалась - после обстрела в Лас-Вегасе он скончался в больнице на 25-м году жизни.