P.Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура, - ЗМІ

P.Diddy замовив вбивство Тупака Шакура?

Видання, із посиланням на документи Управління з контролю за обігом наркотиків, пише, що Шон Комбс обіцяв мільйон доларів за ліквідацію Шакура та очільника Death Row Records Шуга Найта.

Нагадаємо, 7 вересня 1996 року після бою Майка Тайсона в Лас-Вегасі авто, в якому їхав Тупак разом із Найтом, обстріляли з білого Cadillac.

Репер отримав смертельні поранення й через шість днів помер у лікарні.

Тупак Шакур з Шугом Найтом за кілька хвилин до того, як Шакура застрелили (фото: Вікіпедія)

Його вбивство стало одним із найбільших шоків для музичної індустрії та породило безліч змовницьких теорій на тлі війни між західним і східним узбережжям США.

Ще у 2008-2009 роках Девіс уперше визнав, що перебував у машині нападників, проте запевнив, що не стріляв.

Він погодився на угоду з прокуратурою та отримав частковий імунітет в обмін на свідчення.

Чоловік пояснював, що мотивом тоді була не тільки помста за його племінника Орландо Андерсона, якого напередодні побили в казино друзі Тупака, але й грошова винагорода, яку нібито пообіцяв Комбс.

Довгий час ці покази залишалися майже непоміченими, однак у 2023 році історія знову набула резонансу.

Девіса арештували та офіційно звинуватили у причетності до вбивства. Він залишився єдиним живим учасником тієї групи, адже всі інші вже померли.

Дуейн "Кеффе D" Девіс (скріншот)

Новий інтерес підігріли й численні цивільні позови проти Шона Комбса, подані останнім часом.

У деяких документах прямо вказується, що саме він міг організувати розправу над Шакуром.

У матеріалах також фігурують дані про оренду автомобіля, з якого стріляли, і твердження, що Комбс згодом начебто сам вихвалявся своєю участю.

Водночас поліція Лас-Вегаса ніколи офіційно не висувала підозр проти Комбса.

Сам він категорично заперечує будь-які звинувачення та через адвокатів наголошує, що його ім’я намагаються використати у власних інтересах.

Пі Дідді (фото: facebook.com/Diddy)

Додаткового драматизму додає той факт, що паралельно Комбс проходить фігурантом ще однієї справи - йому інкримінують рекет, сутенерство та примусове перевезення людей для сексуальної експлуатації.

Присяжні вже винесли змішаний вердикт: за кількома статтями його визнали винним, проте за найсерйознішими звинуваченнями виправдали. Остаточне рішення суду очікують восени.

Коротка біографія Тупака Шакура

Тупак Амару Шакур, відомий під сценічним ім’ям 2Pac, - один із найвпливовіших хіп-хоп-артистів в історії.

Він народився 1971 року в Нью-Йорку в родині активістів руху "Чорні пантери".

Його тексти вирізнялися соціальною гостротою, темами боротьби з расизмом, бідністю, поліцейським насильством та нерівністю.

За своє коротке життя Тупак встиг випустити культові альбоми Me Against the World і All Eyez on Me, які стали класикою жанру.

Його творчість надихнула ціле покоління слухачів і назавжди змінила хід розвитку хіп-хопу.

13 вересня 1996 року життя артиста обірвалося - після обстрілу в Лас-Вегасі він помер у лікарні на 25-му році життя.