"Пафосно звучит". Петрожицкая честно призналась, как относится к званию заслуженная артистка Украины

Как Петрожицкая относится к званию заслуженная артистка Украины

"Это классно. Конечно, я уважаю все эти звания, но когда мне говорят "заслуженная артистка Украины", я как-то так: чего? Для меня папа мой заслуженный артист Украины был. И я гордилась этим", - поделилась она.

"Я не считала, что я уже прям в профессии с богатым опытом. У меня была классная работа "Папик", с которой я справилась. И я искренне могу себе сказать: я молодец. Но когда я слышу "заслуженная", то это как-то так пафосно звучит, а я больше за простоту, ближе к людям", - добавила она.

Дарья Петрожицкая о звании заслуженной артистки (скриншот)

Актриса понимает ценность награды, однако для нее важнее искренняя связь с людьми.

"Для меня эта "заслуженная" - это когда ко мне подходит человек в АТБ и говорит: "Можно сфоткаться?" И для него это фото - событие. А для меня - просто улыбнуться. И вот это заслуженное. А не официальное звание. Вот это и есть народная любовь. И хочется, чтобы меня воспринимали еще и как актрису - что тут она молодец, тут она классно сыграла", - пояснила она.

Звезда добавила, что нет комплекса неполноценности. Просто для нее более ценным является искреннее признание людей.

Звезда "Папіка" о признании в актерстве (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Как Петрожицкая отреагировала на почетное звание

Актриса вспомнила, как узнала о получении награды. Тогда она была в Германии и начала получать сообщения с поздравлениями от Юрия Горбунова.

"Я говорю: "Да это какой-то прикол". И потом я такая еще: "Ну, Юрий Горбунов - друг мне пишет". Я была с ним знакома, но так, чтобы где-то он мне в друзья добавлялся - не было. И я как-то подумала: "Да какой-то прикол". Потом кто-то еще написал, и еще... Я прямо: "Вы серьезно? Заслуженная? Что? За что? То есть у меня было за что?" - вспомнила она.



Кто такая Дарья Петрожицкая

Родилась 31 мая 1991 года. Окончила университет имени Карпенко-Карого, после которого начала работать в театре.

Прославилась ролями в сериалах "Папік", "Встигнути до 30", "Будиночок на щастя", "Дві сестри" и другими. Также ведет проект "Я люблю Україну".

Даша в отношениях с финансовым аналитиком Алексеем Усенко, который живет в Германии. До этого 5 лет была в браке с актером Алексеем Петрожицким.