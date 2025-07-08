Победительница "Холостяка" после разрыва с женихом закрутила новый роман и показалась с любимым

Во время концерта MONATIK в Киеве журналисты РБК-Украина заметили Екатерину Лозовицкую в компании молодого человека.

Он - брюнет с кудрявыми волосами и настоящий красавчик.

Катя Лозовицкая с новым бойфрендом (фото: пресс-служба MONATIK)

Пара не скрывала своих чувств - держалась за руки, нежно обнималась, позировала для фотографов и выглядела счастливой вместе.

Сейчас девушка не комментирует свои новые отношения.

Катя Лозовицкая с новым бойфрендом (фото: пресс-служба MONATIK)

Что известно о личной жизни Кати Лозовицкой

После разрыва с "холостяком" Алексом Топольским Екатерина закрутила новый роман в Польше, куда переехала после начала полномасштабного вторжения.

Сначала она не раскрывала личность своего избранника, избегая вопросов о его гражданстве.

Лишь в 2023 году призналась, что это украинец Владимир, и вместе с ним решила вернуться в Киев.

В феврале 2025 года модель сообщила о кризисе в отношениях. Подписчики заметили, что она перестала публиковать совместные фото с Владимиром и начали спрашивать, до сих пор ли они вместе.

Катя Лозовицкая с экс-возлюбленным (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Сначала она избегала конкретных ответов, лишь намекнув на сложный период в их отношениях.

В конце концов в феврале этого года она официально объявила о расставании.

Именно модель поставила точку в романе, несмотря на то, что Владимир сделал ей предложение руки и сердца.

"Между нами нет грязи, обид или измен. Между нами есть уважение, благодарность и желание счастья друг другу", - рассказывала она ранее.