Перезапуск "Баффи": раскрыты пять новых имен в главном касте (фото)

Перезапуск "Баффи - истребительницы вампиров" уже в работе. Стало известно, что к основному составу присоединятся пять актеров.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Variety.
К актерскому составу присоединился молодой актер Фали Ракотохавана. Он сыграет роль Хьюго.
Ава Джин в новом сериале воплотит персонажку Ларкин. Она ранее играла в сериале "Закон и порядок. Специальный корпус".
"Кажется, я направляюсь в Саннидейл! Вау! Я так рада быть частью такого значимого мира и наследия", - прокомментировала она.
Сара Бок предстанет в роли девушки по имени Грейси. Она ранее играла в сериале "Разрыв".
Даниэль ди Томассо сыграет Эйба. Он известен по ролям в сериалах "Ведьмы Ист-Энда" и "Особо тяжкие преступления".
А в роли мистера Берка предстанет актер Джек Катмор-Скотт. Он прославился работами в фильме "Опенгеймер" и сериале "Фрейзер".
"Я невероятно рад присоединиться к этому шоу! Попасть в мир "Баффи" с этой командой - это мечта", - прокомментировал он.
Ранее стало известно, что роль главной героини досталась Райан Армстронг. Она воплотит новую истребительницу, которая будет бороться со злом.
В видео можно увидеть, как она получает радостное известие лично от Сары Мишель Галлар.
Звезда оригинала тоже появится в сериале, но в качестве менторки. Она также ранее анонсировала возвращение нескольких героев из оригинального шоу. Даже отметила, что могут "воскресить" погибших персонажей.
Пилотная серия сейчас находится в производстве. Сара уже успела поделиться первым фото со сценарной читки, подняв волну ностальгии среди фанатов.
Перезапуск обещает новую и увлекательную историю, которая порадует юмором и напряжением.
Пилотный эпизод расскажет историю юной "истребительницы" - молчаливой и умной старшеклассницы, которая узнает о своих необычайных способностях.
Также в шоу будут поднимать современные темы, например, влияние соцсетей.
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