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Перезапуск "Баффи": раскрыты пять новых имен в главном касте (фото)

Стало известно, кто сыграет в перезапуске сериала "Баффи - истребительница вампиров" (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Перезапуск "Баффи - истребительницы вампиров" уже в работе. Стало известно, что к основному составу присоединятся пять актеров.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Кто сыграет в новой "Баффи"

К актерскому составу присоединился молодой актер Фали Ракотохавана. Он сыграет роль Хьюго.

Фали Ракотохавана (фото: instagram.com/falyrakotohavana)

Ава Джин в новом сериале воплотит персонажку Ларкин. Она ранее играла в сериале "Закон и порядок. Специальный корпус".

"Кажется, я направляюсь в Саннидейл! Вау! Я так рада быть частью такого значимого мира и наследия", - прокомментировала она.

Ава Джин (фото: instagram.com/itsmeavajean)

Сара Бок предстанет в роли девушки по имени Грейси. Она ранее играла в сериале "Разрыв".

Сара Бок (фото: instagram.com/sarah_bock)

Даниэль ди Томассо сыграет Эйба. Он известен по ролям в сериалах "Ведьмы Ист-Энда" и "Особо тяжкие преступления".

Даниэль ди Томассо (фото: instagram.com/daniel_ditomasso)

А в роли мистера Берка предстанет актер Джек Катмор-Скотт. Он прославился работами в фильме "Опенгеймер" и сериале "Фрейзер".

"Я невероятно рад присоединиться к этому шоу! Попасть в мир "Баффи" с этой командой - это мечта", - прокомментировал он.

Джек Катмор-Скотт (фото: instagram.com/jackcutmorescott)

Кто сыграет главную истребительницу в новой "Баффи"

Ранее стало известно, что роль главной героини досталась Райан Армстронг. Она воплотит новую истребительницу, которая будет бороться со злом.

В видео можно увидеть, как она получает радостное известие лично от Сары Мишель Галлар.

Звезда оригинала тоже появится в сериале, но в качестве менторки. Она также ранее анонсировала возвращение нескольких героев из оригинального шоу. Даже отметила, что могут "воскресить" погибших персонажей.

Пилотная серия сейчас находится в производстве. Сара уже успела поделиться первым фото со сценарной читки, подняв волну ностальгии среди фанатов.

Сара возвращается к роли Баффи (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Каким будет сюжет перезапуска "Баффи"

Перезапуск обещает новую и увлекательную историю, которая порадует юмором и напряжением.

Пилотный эпизод расскажет историю юной "истребительницы" - молчаливой и умной старшеклассницы, которая узнает о своих необычайных способностях.

Также в шоу будут поднимать современные темы, например, влияние соцсетей.

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