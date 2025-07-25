Перезапуск "Баффі": розкрито п'ять нових імен у головному касті (фото)

Перезапуск "Баффі - винищувачки вампірів" вже в роботі. Стало відомо, що до основного складу долучаться п'ять акторів.
Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Variety.
До акторського складу приєднався молодий актор Фалі Ракотохавана. Він зіграє роль Г’юґо.
Ава Джин в новому серіалі втілить персонажку Ларкін. Вона раніше грала у серіалі "Закон і порядок. Спеціальний корпус".
"Здається, я прямую до Саннідейлу! Вау! Я так рада бути частиною такого значущого світу та спадщини", - прокоментувала вона.
Сара Бок постане у ролі дівчини на ім'я Ґрейсі. Вона раніше грала у серіалі "Розрив".
Даніель ді Томассо зіграє Ейба. Він відомий за ролями у серіалах "Відьми Іст-Енду" та "Особливо тяжкі злочини".
А у ролі містера Бьорка постане актор Джек Катмор-Скотт. Він прославився роботами у фільмі "Опенгеймер" та серіалі "Фрейзер".
"Я неймовірно радий приєднатися до цього шоу! Потрапити у світ "Баффі" з цією командою - це мрія", - прокоментував він.
Раніше стало відомо, що роль головної героїні дісталася Раян Армстронг. Вона втілить нову винищувачку, яка боротиметься зі злом.
У відео можна побачити, як вона отримує радісну звістку особисто від Сари Мішель Ґеллар.
Зірка оригіналу теж з'явиться у серіалі, але як менторка. Вона також раніше анонсувала повернення кількох героїв з оригінального шоу. Навіть зазначила, що можуть "воскресити" загиблих персонажів.
Пілотна серія наразі перебуває у виробництві. Сара вже встигла поділитися першим фото зі сценарного читання, піднявши хвилю ностальгії серед фанатів.
Перезапуск обіцяє нову та захопливу історію, яка потішить гумором та напругою.
Пілотний епізод розповість історію юної "винищувачки" - мовчазної й розумної старшокласниці, яка дізнається про свої надзвичайні здібності.
Також у шоу порушуватимуть сучасні теми, наприклад, вплив соцмереж.
Вас також може зацікавити: