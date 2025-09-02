"Увидимся в суде": Эктор из "МастерШеф" впервые ответил на "слив" и громкие обвинения (видео)

Что сказал звезда "МастерШеф"

"Я решил, уже пора с вами поговорить. Не знаю, с чего начать, начну с главного. Я сейчас консультируюсь с юристом, все серьезно, это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону", - сказал Эктор.

Хименес-Браво отметил, что активно поддерживает Украину и ВСУ с начала полномасштабной войны. И уже тогда он почувствовал атаку "ботов". Ему даже угрожали.

"Я думал, это будет самым страшным - ситуация с ботами. Но я не знал, что сейчас, когда я решил вместе с командиром Юрием Федоренко, что Эктор Хименес-Браво будет амбассадором полка "Ахилес", станет настолько много хейта", - отметил судья "МастерШеф".

Ему писали, что знают, где он живет, опять же угрожали. Эктор блокировал хейтеров и "ботов", но на этом все не закончилось. По словам Хименеса-Браво, сейчас его пытаются еще и дискредитировать.

Он подтвердил, что видео, которые сейчас "гуляют" в сети, реальные. Речь идет о записях, на которых Эктор флиртует на камеру. Он действительно делал их, но для любимого человека.

Ранее его уже шантажировали из-за этих видео, но тогда Хименес-Браво отказался платить деньги преступникам за то, чтобы их не обнародовали. И это было 4 года назад, отметил он.

Также кулинар высказался относительно переписок, которые сейчас якобы "слили". Он заверил, что пишет сообщения на украинском языке, а не на русском. И все, что ему сейчас приписывают, не является правдой.

"Как человек читает все это и думает, что у Эктора есть время, чтобы сидеть и это писать? Это абсурд, это фейк... Людям, которые возводят клевету, я хочу сказать - увидимся в суде", - заявил он.

Что этому предшествовало

Напомним, на днях в соцсетях начали появляться слухи о том, что Эктор якобы рассылает видео, которые сейчас называют "хтивками". А блогер Богдан Беспалов утверждал, что звездный кулинар не только отправлял личные кадры.

"Мне столько об Экторе пишут и сбрасывают фото/скрины... Не знаю, что с этим делать. Возможно, несколько человек согласится на публичное разглашение и разложим все по полочкам", - писал он в своем Telegram.

Также Беспалов обнародовал скриншот сообщения, в котором якобы речь шла о Хименесе-Браво.

Беспалов об Экторе (скриншот)

"Фрагмент переписки, предоставленный участником диалога. Имена и личные данные скрыты. Материал подается для ознакомления, выводы делайте сами", - подписывал скриншоты Богдан.

Беспалов показал переписку (скриншот)