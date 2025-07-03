Полякова с юмором отреагировала на помолвку дочери: "Так и узнаю, что стала бабушкой"

Полякова прокомментировала помолвку дочери

В Stories она опубликовала видео, как молодой человек делает ее дочери предложение, и иронично написала, что обо всех важных новостях узнает из соцсетей.

"Вот так и узнаю, что я стала бабушкой, из инсты", - написала Полякова.

Никаких больше подробностей она не стала раскрывать.

Оля Полякова отреагировала на помолвку дочери (скриншот)

Что известно о личной жизни Маши Поляковой

В конце 2024 года Маша в одном из интервью рассказывала, что около 8 месяцев встречается с парнем по имени Никита. Он старше ее на 4 года, работает в IT-сфере.

Более того, она рассказывала, что парень успел приобрести собственную недвижимость, и в ближайшем будущем пара планировала туда переехать.

Дочь Поляковой жила с парнем и даже была знакома с его родителями.

В другом интервью она отметила, что Никита даже сделал ей предложение руки и сердца. Но она отказала ему, так как была не готова становиться женой. Девушка аргументировала это тем, что хочет сосредоточиться на развитии карьеры и учебе.

Как известно, дочь Поляковой совмещает обучение в музыкальном колледже Беркли в Британии и получает музыкальное образование в Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Маша Полякова с Никитой (скриншот видео)

Помолвка Маши Поляковой

Последние полгода дочь Оли Поляковой ничего не рассказывала о личном, но 3 июля 2025 года на ее странице появился ролик.

На видео иностранец Эден Пассарелли (Eden Passarelli), который тоже учится в Беркли, делает ей предложение, на что она ответила согласием.

Девушка также продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце.

Впрочем, фолловеры Поляковой-младшей предположили в сети, что это может быть шуткой.