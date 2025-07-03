Полякова з гумором відреагувала на заручини доньки: "Так і дізнаюся, що стала бабусею"

Полякова прокоментувала заручини доньки

У Stories вона опублікувала відео, як молодий чоловік освідчується її доньці, та іронічно написала, що про всі важливі новини дізнається із соцмереж.

"Ось так і дізнаюся, що я стала бабусею, з інсти", - написала Полякова.

Ніяких більше подробиць вона не стала розкривати.

Оля Полякова відреагувала на заручини дочки (скриншот)

Що відомо про особисте життя Маші Полякової

Наприкінці 2024 року Маша в одному з інтерв'ю розповідала, що близько 8 місяців зустрічається з хлопцем на ім'я Микита. Він старший за неї на 4 роки, працює в IT-сфері.

Ба більше, вона розповідала, що хлопець встиг придбати власну нерухомість, і в найближчому майбутньому пара планувала туди переїхати.

Дочка Полякової жила з хлопцем і навіть була знайома з його батьками.

В іншому інтерв'ю вона зазначила, що Микита навіть зробив їй пропозицію руки та серця. Але вона відмовила йому, бо була не готова ставати дружиною. Дівчина аргументувала це тим, що хоче зосередитися на розвитку кар'єри та навчанні.

Як відомо, дочка Полякової поєднує навчання в музичному коледжі Берклі в Британії та здобуває музичну освіту в Національній музичній академії імені Чайковського.

Маша Полякова з Нікітою (скриншот відео)

Заручини Маші Полякової

Останні пів року дочка Олі Полякової нічого не розповідала про особисте, але 3 липня 2025 року на її сторінці з'явився ролик.

На відео іноземець Еден Пассареллі (Eden Passarelli), який теж навчається в Берклі, робить їй пропозицію, на що вона відповіла згодою.

Дівчина також продемонструвала шикарну каблучку на безіменному пальці.

Втім, фоловери Полякової-молодшої припустили в мережі, що це може бути жарт.