Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала "Клан Сопрано"

Умер Джерри Адлер

"Джерри Адлер умер 23 августа 2025 года в возрасте 96 лет. Джерри родился 4 февраля 1929 года и проживал в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк", - сообщили родные актера.

По словам его представителя, артист "мирно умер во сне в Нью-Йорке". Другие подробности пока не разглашаются.

Джерри Адлер (фото: Getty Images)

Краткая биография Джерри Адлера

Мужчина начал актерскую карьеру довольно поздно - всего в 62 года. Его дебют состоялся в 1991 году в сериале "Бруклинский мост".

Два года спустя он получил первую заметную роль в фильме Вуди Аллена "Манхэттенское убийство: тайна".

В течение 90-х Адлер активно снимался в сериалах, в частности "Ладно, уже" и "Гудзон-стрит".

Звездный час Адлера наступил в 1999 году, когда он получил роль Германа "Хэш" Рабкина в сериале HBO "Клан Сопрано".

Его персонаж - бывший ростовщик и близкий советник главного героя Тони Сопрано, которого играл Джеймс Гандольфини.

Джерри Адлер (фото: Getty Images)

Актер появился в пилотном эпизоде и оставался в сериале вплоть до финального сезона 2007 года.

Эта роль принесла ему широкое признание и сделала лицо узнаваемым для миллионов зрителей.

К сожалению, из актерского состава сериала многие уже ушли из жизни. Джеймс Гандольфини умер от сердечного приступа в 2013 году в возрасте 51 года, а Чарли Скейлс - в мае 2025-го после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

После "Клана Сопрано" Джерри получил новое признание, сыграв адвоката Говарда Лаймана в сериале "Хорошая жена".

Кадр из фильма "Хорошая жена"

Он появился в 30 эпизодах с 2011 по 2016 год, а затем вернулся к этой роли в двух эпизодах спин-оффа "Хорошая драка" в 2017-2018 годах.

Исполнительный продюсер Роберт Кинг вспомнил, что сначала планировалось привлечь Адлера только к одному эпизоду:

"Его планировали привлечь только к одному эпизоду "Хорошей жены", но он был таким забавным в сцене в закусочной, крича: "Я сказал мороженое, ты тупой су*а", и мы пригласили его на шесть лет "Хорошей жены" и три года "Хорошей драки". Один из наших любимых сотрудников", - написал Кинг в X.

Кадр из фильма "Хорошая жена"

Последней ролью актера стало появление в восьмом сезоне возрожденного ситкома "Mad About You" в 2019 году.

Он оставался активным в профессии более 30 лет после дебюта на экране, демонстрируя редкий пример поздней, но яркой кинокарьеры.

У Джерри Адлера осталась жена Джоан Лаксман.