Потап устроил "драку" Кароль с Лободой. "Загремит" ли он в суд - объясняет юрист

Что сделал Slavic Balagan

Так, на одной из своих страниц, где публикуются сгенерированные ИИ видео, Потап показал новый "рилз". На нем не только он в разных образах.

Искусственный интеллект "нарисовал" двух пустынных существ с лицами Кароль и Лободы. И сначала они просто "позировали", а потом животные, которым "дорисовывали" внешность певиц, начали драться.

Видео Потапа ошарашило фанов. В комментариях многие начали писать, что ждут реакцию Кароль и ее "оппонентки", которые едва ли обрадовались бы такому клипу, если бы его увидели.

Кароль "нарисовали" в новом видео Потапа (скриншот)

Давали ли они согласие на использование их фото для генерирования контента через ИИ - неизвестно.

Что говорит юрист

"С 2023 года в украинском законодательстве появилось новое право sui generis на неоригинальные объекты, созданные компьютерной программой (ст. 33 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах"). Это касается, в частности, контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Однако даже если видео было создано ИИ, ключевым фактором остается использование образов реальных людей - в данном случае, публичных лиц", - рассказал эксперт.

Согласно правовой позиции Верховного Суда, подчеркнул юрист, если лицо самостоятельно размещает свои фото в открытом доступе в соцсетях, это "считается публичным показом, осуществленным добровольно". И поэтому, отмечает Курявый, другие лица могут использовать эти фото, не нарушая закона. Но "при условии, что изображение не искажается, не выхватывается из контекста, со ссылкой на определенное лицо, не несет ущерб репутации и не используется в коммерческих целях".

"В то же время, если фото было опубликовано с ограниченным доступом (например, только для друзей), такое изображение не считается публичным и не может быть использовано без согласия. Отдельно следует отметить: даже публичные фото не разрешено модифицировать, пародировать или использовать в унизительном, оскорбительном или рекламном контексте без прямого согласия лица", - заявил юрист.

"Такое действие может нарушать личные неимущественные права (ст. 307-308 ГК Украины), честь, достоинство и деловую репутацию. Особенно это касается ситуаций, когда использование образа несет коммерческий характер, как в случае с видео Потапа, которое служит продвижением его музыкального продукта", - добавил он.

И поэтому, рассказал эксперт, даже если изображения были взяты со страниц в соцсетях, "создание рекламного видео с образами известных людей без их согласия может считаться нарушением закона и стать основанием для судебного иска, включая требование возмещения морального вреда или нанесенного ущерба".