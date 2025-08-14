Потап воссоединился с бывшей и намекнул на будущее 16-летнего сына (фото)

Почему Потап воссоединился с бывшей

Рэпер неожиданно поделился с поклонниками редким семейным кадром. На фото в самолете он позирует в компании с бывшей женой, бизнесвумен Ириной Горовой, и их общим сыном Андреем.

Как выяснилось, они вместе направлялись в Великобританию. А причиной путешествия стал новый этап в жизни 16-летнего парня. Потап и его экс-супруга решили поддержать сына вместе.

"Новая глава в жизни для Андрея. Важно разделить важные моменты как родители", - прокомментировал артист.

Почему Потап и Ирина Горовая воссоединились (скриншот)

Впоследствии рэпер опубликовал селфи с сыном из Лондона. Как известно, Андрей там будет учиться два года в школе, которую выбрала мама, а затем планирует поступление в университет.

Потап с сыном в Лондоне (скриншот)

Впоследствии Горовая также поделилась моментом с отпрыском. В сториз она показала, как вместе с парнем и бывшим мужем прогуливается по городу. Судя по отметке, кадр сделал именно рэпер.

Ирина Горовая с сыном в Лондоне (скриншот)

Что Потап говорил об отношениях с экс-супругой

Напомним, недавно рэпер впервые за долгое время прокомментировал расставание с Горовой. Они расстались в 2014 году. По его словам, несмотря на разрыв, им удалось сохранить теплые профессиональные и родительские отношения.

"Мы очень два сильных характера. И у нас все получилось. У нас прекрасных 10 лет совместных, у нас замечательная компания, ребенок - самое главное, что у нас получилось. У нас замечательные остались отношения. Мы с ней сейчас общаемся, должны увидеться", - сказал он.

Сейчас артист счастлив в браке с Настей Каменской, хотя в сети периодически появлялись слухи и об их разрыве. А недавно им даже приписали "тайного сына".