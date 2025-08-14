Потап возз'єднався з колишньою і натякнув на майбутнє 16-річного сина (фото)

Чому Потап возз'єднався з колишньою

Репер несподівано поділився з шанувальниками рідкісним сімейним кадром. На фото в літаку він позує в компанії з колишньою дружиною, бізнесвумен Іриною Горовою, та їхнім спільним сином Андрієм.

Як з'ясувалося, вони разом прямували до Великої Британії. А причиною подорожі став новий етап у житті 16-річного хлопця. Потап та його ексдружина вирішили підтримати сина разом.

"Новий розділ у житті для Андрія. Важливо розділити важливі моменти як батьки", - прокоментував артист.

Чому Потап та Ірина Горова возз'єдналися (скриншот)

Згодом репер опублікував селфі з сином з Лондона. Як відомо, Андрій там навчатиметься два роки у школі, яку обрала мама, а потім планує вступ до університету.

Потап з сином у Лондоні (скриншот)

Згодом Горова також поділилася моментом з нащадком. У сториз вона показала, як разом з хлопцем та колишнім чоловіком прогулюється містом. Судячи з відмітки, кадр зробив саме репер.

Ірина Горова з сином у Лондоні (скриншот)​​​​​​​

Що Потап казав про стосунки з ексдружиною

Нагадаємо, нещодавно репер вперше за тривалий час прокоментував розставання з Горовою. Вони розлучилися у 2014 році. За його словами, попри розрив, їм вдалося зберегти теплі професійні та батьківські.

"Ми дуже два сильних характери. І в нас усе вийшло. У нас прекрасних 10 років спільних, у нас чудова компанія, дитина - найголовніше, що у нас вийшло. У нас чудові залишилися стосунки. Ми з нею зараз спілкуємося, маємо побачитися", - сказав він.

Нині артист щасливий у шлюбі з Настею Каменський, хоча в мережі періодично з'являлися чутки про їхній розрив. А нещодавно їм навіть приписали "таємного сина".