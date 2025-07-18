Воздушная тревога прервала Atlas: что происходит на фестивале (видео)

В Киеве стартовал Atlas Festival, но уже в первый день событие прервала воздушная тревога.
Как сообщает РБК-Украина, в сети появились видео, на котором слышно сигнал тревоги.
Во время выступления группы "Бумбокс" на главной сцене прозвучал сигнал тревоги из-за угрозы баллистики. Организаторы коллектива обратились к посетителям с просьбой пройти в укрытие.
Позже в соцсетях фестиваля сообщили, что событие продолжится уже после отбоя воздушной тревоги.
"Друзья, большая просьба спускаться в укрытие и проходить в безопасную зону, не создавая очереди на входе, чтобы все имели возможность занять место", - говорилось в сообщении организаторов.
После объявления отбоя люди возвращаются на фестиваль, чтобы насладиться хитами любимых исполнителей.
Открытие состоялось 18 июля. Фестиваль имеет несколько сцен, где запланированы различные мероприятия и выступления артистов.
На главной в течение дня зажигали Парфенюк, "Без Обмежень" и "Бумбокс", однако выступление последних прервала угроза российской атаки.
Также среди участников фестиваля Otoy, "Курган и Агрегат", Tarabarova, Елена Тополя, О. Torvald и другие.
Напомним, 19 июля на фестивале выступит финская рок-группа The Rasmus, которая сегодня прибыла в Киев.
Музыканты обратились к украинцам в трогательном видео, которое записали на перроне столичного вокзала.
"Мы взволнованы быть здесь. Увидимся", - прокомментировали они.
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