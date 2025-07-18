Воздушная тревога прервала Atlas: что происходит на фестивале (видео)

Воздушная тревога прервала Atlas: что известно

Во время выступления группы "Бумбокс" на главной сцене прозвучал сигнал тревоги из-за угрозы баллистики. Организаторы коллектива обратились к посетителям с просьбой пройти в укрытие.

Позже в соцсетях фестиваля сообщили, что событие продолжится уже после отбоя воздушной тревоги.

"Друзья, большая просьба спускаться в укрытие и проходить в безопасную зону, не создавая очереди на входе, чтобы все имели возможность занять место", - говорилось в сообщении организаторов.

После объявления отбоя люди возвращаются на фестиваль, чтобы насладиться хитами любимых исполнителей.

Что известно про первый день Atlas Festival 2025

Открытие состоялось 18 июля. Фестиваль имеет несколько сцен, где запланированы различные мероприятия и выступления артистов.

На главной в течение дня зажигали Парфенюк, "Без Обмежень" и "Бумбокс", однако выступление последних прервала угроза российской атаки.

Кто выступает на Atlas Festival 2025 (скриншоты)

Также среди участников фестиваля Otoy, "Курган и Агрегат", Tarabarova, Елена Тополя, О. Torvald и другие.

Расписание фестиваля (фото: t.me/atlasweekend)

Напомним, 19 июля на фестивале выступит финская рок-группа The Rasmus, которая сегодня прибыла в Киев.

Музыканты обратились к украинцам в трогательном видео, которое записали на перроне столичного вокзала.

"Мы взволнованы быть здесь. Увидимся", - прокомментировали они.