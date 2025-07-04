Провал Netflix? "Старая гвардия-2" с Шарлиз Терон не оправдала ожиданий: первые отзывы

О чем фильм "Старая гвардия 2"

Группа вечных супергероев во главе с Энди (Шарлиз Терон) сталкивается с одним из своих. Но Дискорд (Ума Турман) не просто бессмертна - она первая в своем роде и имеет недобрые мотивы.

Она не считает, что бессмертие следует использовать для помощи человечеству, и хочет положить конец их вмешательству. Вместе с тем к жизни возвращается бессмертная Куин (Ван Вероника Нго), которая стремится наказать, и смертных, и вечных.

Концовка намекает на продолжение. Фаны гадают, будет ли третий фильм.



Старая гвардия 2: актерский состав

Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Кики Лейн, Марван Кензари, Лука Маринелли, Маттиас Шонертс, Ван Вероника Нго, Чиветел Эджиофор, Ума Турман и Генри Голдинг.

Режиссер фильма - Виктория Махони, автор сценария - Грега Рака.

Кадры из фильма "Старая гвардия 2" (скриншоты)

Как отреагировали в сети

После премьеры 2 июля 2025 года "Старая гвардия 2" получила преимущественно смешанные и негативные отзывы как от зрителей, так и критиков.

На IMDb фильм оценили на 5.2 из 10 баллов. На агрегаторе Rotten Tomatoes критики дали ленте - 43% (гнилой томат), а аудитория - 58%. Это пока первые отзывы после нескольких дней премьеры.

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