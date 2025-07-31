"Путин уважал Кучму". Иво Бобул удивил признанием о своем куме

Как Кучма стал кумом Иво Бобула

По словам артиста, он решил назвать младшего сына Даниила в честь отца президента. Этот жест растрогал политика.

"Я сказал: у меня будет сын скоро и хочу назвать его именем вашего отца. Он говорит: я тогда буду кумом", - рассказал он.

По словам Бобула, для него это стало большим почетом. Он выразил уважение Кучме и его отцу.

"Большая честь и я уважаю этих людей, что бы обо мне не говорили", - отметил он.

Бобул рассказал об отношениях с Кучмой (скриншот)

Певец до сих пор иногда не верит, что его кумом является бывший президент Украины.

"Ну, значит Господу Богу было так нужно, чтобы наши пути сошлись", - сказал он.

Артист также рассказал, какие подарки получал его сын от крестного. На последний день рождения Кучма подарил торт, фирменные кроссовки Adidas и красивую футболку. Когда Даниил был меньше, то вручал санки и другие нужные вещи.

Что Бобул думает о президентстве Кучмы

По мнению певца, он мог не допустить войны, поскольку имел уважение со стороны российского диктатора.

"Путин уважал Даниловича", – заявил он.

На такой вывод Бобула в частности натолкнуло воспоминание об одной ситуации.

"Я был на одной встрече, где Лукашенко сказал Путину: вы там мне должны были, а тот ответил: как старейшина скажет, так и будет. И все сделали, как сказал Леонид Данилович. Думаю, вообще не было бы этой войны", - пояснил он.

Напомним, ранее Иво Бобул высказался о мобилизации. Он рассказал, как его 19-летнего сына Даниила останавливали работники ТЦК.