Разводятся? Жена Константина Темляка показалась без обручального кольца (фото)

Жена Темляка намекнула на развод?

Звезда сериала "Новенькая" ранее призналась, что для нее было больно узнать правду о человеке, с которым она планировала будущее. По словам актрисы, "опора в ее жизни исчезла". В то же время она подчеркнула, что сама в этих отношениях не подвергалась физическому или эмоциональному насилию.

Актриса не комментировала, собирается ли расставаться с мужем после скандала, но на днях она опубликовала красноречивое фото. Многие решили, что она таки разошлась с Константином.

На фото Настя сидит с собакой на коленях, а на безымянном пальце нет обручального кольца.

Анастасия Нестеренко показалась без обручального кольца (скриншот)

Стоит отметить, что на предыдущих фотографиях в блоге звезды можно было увидеть обручальное кольцо.

Ранее Нестеренко носила обручальное кольцо (фото: instagram.com/n.nstrnko)

Что известно о скандале с Константином Темляком

Напомним, после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором актер снялся со своей женой, его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева обнародовала шокирующие подробности их отношений.

Она назвала его "абьюзером, тираном и нарциссом", поделилась деталями переписки и видео, в которых Темляк демонстрировал агрессивное и неадекватное поведение, в том числе в нетрезвом состоянии.

Сам Константин признал вину в видеоролике, но его "извинения" вызвали еще больше критики. Он заявил, что после тех отношений исправился, однако новые подробности показали обратное.

Выяснилось, что в 2023 году он посылал непристойные сообщения 15-летней девушке, склоняя ее к интимным отношениям.

Константин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)​​​​​​​