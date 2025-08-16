Розлучаються? Дружина Костянтина Темляка показалася без обручки (фото)

Дружина Темляка натякнула на розлучення?

Зірка серіалу "Новенька" раніше зізналася, що для неї було боляче дізнатися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє. За словами акторки, "опора в її житті зникла". Водночас вона підкреслила, що сама у цих стосунках не зазнавала фізичного чи емоційного насилля.

Акторка не коментувала, чи збирається розлучатися з чоловіком після скандалу, але днями вона опублікувала промовисте фото. Багато хто вирішив, що вона таки розійшлася з Костянтином.

На фото Настя сидить із собакою на колінах, а на безіменному пальці немає обручки.

Анастасія Нестеренко показалася без обручки (скриншот)

Варто зазначити, що на попередніх світлинах в блозі зірки можна було побачити обручку.

Раніше Нестеренко носила обручку (фото: instagram.com/n.nstrnko)

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком

Нагадаємо, після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому актор знявся зі своєю дружиною, його колишня дівчина, фотографиня Анастасія Соловйова оприлюднила шокуючі подробиці їхніх стосунків.

Вона назвала його "аб'юзером, тираном та нарцисом", поділилася деталями листування та відео, у яких Темляк демонстрував агресивну та неадекватну поведінку, зокрема у нетверезому стані.

Сам Костянтин визнав провину у відеоролику, але його "вибачення" викликали ще більше критики. Він заявив, що після тих стосунків виправився, проте нові подробиці показали зворотне.

З'ясувалося, що у 2023 році він надсилав непристойні повідомлення 15-річній дівчині, схиляючи її до інтимних стосунків.

Костянтин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)​​​​​​​