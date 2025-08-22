Что смотреть из нового французского кино: 5 самых ярких фильмов последних лет

"Пан или пропал" (2025)

Сатирическая комедия Антони Кордье, которую уже успели окрестить "Паразитами" в жанре фарса.

Молодой парень попадает на роскошную виллу и становится свидетелем конфликта между богатыми хозяевами и их прислугой.

Сумма в 150 тысяч евро превращает бытовые споры в ожесточенную войну без правил.

Ирония, жадность и желание "получить свое" здесь ценятся значительно выше отношений. Фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины уже осенью.

"Второй акт" (2024)

Квентин Дюпье в очередной раз удивляет зрителей. Это метакомедия о том, как актеры пытаются сыграть в обычном фильме, но весь сценарий контролирует искусственный интеллект.

Машина диктует диалоги, подсказывает реакции, а герои постепенно теряют свободу.

Острая ирония о работе киноиндустрии, технологий и человеческой беспомощности перед системой.

"Книга решений" (2023)

Мишель Гондри обращается к собственному опыту и снимает трагикомедию о режиссере, который пытается завершить свой фильм в провинции.

Герой пишет "книгу решений", чтобы упорядочить жизнь, но хаос только растет. Это ироничный взгляд на творчество, сомнения и желание контролировать мир.

"Курение вызывает кашель" (2022)

Еще одна абсурдная история от Квентина Дюпье. Команда супергероев после победы над очередным чудовищем едет на совместный "тимбилдинг".

Вместо героики - обыденность, странные упражнения и откровенные разговоры. Это сатира и на массовую культуру и на корпоративные ритуалы.

"Жувальца" (2021)

Двое друзей находят в багажнике автомобиля гигантскую муху. Вместо того чтобы испугаться, они решают ее дрессировать и заработать денег.

Сюжет настолько не вписывается в рамки привычного, что вызывает недоумение, а потом и смех.

Это история о дружбе, наивности и стремлении к быстрому успеху, поданная в стиле легкого французского юмора.