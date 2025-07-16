RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стали известны номинанты на премию "Эмми-2025"

Полный список номинантов на премию "Эмми-2025"
Автор: Иванна Пашкевич

Организаторы 77-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" представили список номинантов 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Полный список номинантов премии "Эмми-2025"

Лучший драматический сериал

  • "Андор"
  • "Белый лотос"
  • "Больница Питт"
  • "Дипломатка"

 

  • "Медленные лошади"
  • "Одни из нас"
  • "Рай"
  • "Подол"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс - "Мэтлок"

 

  • Бритт Лауэр - "Подол"
  • Кэри Рассел - "Дипломатка"
  • Белла Рэмси - "Одни из нас"
  • Шэрон Хорган - "Заговор сестер Харви"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун - "Рай"
  • Гэри Олдман - "Медленные лошади"

 

  • Педро Паскаль - "Одни из нас"
  • Адам Скотт - "Разделение"
  • Ноа Уайли - "Больница Питт"

Лучший комедийный сериал

  • "Киностудия"
  • "Медведь"
  • "Начальная школа "Эбботт"
  • "Никто этого не хочет
  • "Терапия"
  • "Убийства в одном здании"

 

  • "Хитрости"
  • "Чем мы заняты в тени"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Узо Адуба - "Резиденция"
  • Кристен Белл - "Никто этого не хочет"
  • Куинта Брансон - "Начальная школа "Эбботт"

 

  • Джин Смарт - "Хитрости"
  • Айо Эдебири - "Медведь"

Лучший актер в комедийном сериале

  • Адам Броди - "Никто этого не хочет"
  • Сет Роген - "Киностудия"
  • Джейсон Сигел - "Терапия"
  • Джереми Аллен Уайт - "Медведь"

 

  • Мартин Шорт - "Убийства в одном доме"

Лучший мини-сериал

  • "Монстры: История братьев Менендес"
  • "Переходный возраст"
  • "Пингвин"
  • "Умираю, как хочу секса"

 

  • "Черное зеркало"

Лучшая актриса в мини-сериале

  • Кейт Бланшетт - "Все совпадения не случайны"
  • Рашида Джонс - "Черное зеркало"

 

  • Кристин Милиоти - "Пингвин"
  • Мишель Уильямс - "Умираю, как хочу секса"
  • Меган Фейхи - "Сирены"

Лучший актер в мини-сериале

  • Стивен Грэм - "Переходный возраст"
  • Джейк Джилленхол - "Презумпция невиновности"
  • Купер Кох - "Монстры: История братьев Менендес"

 

  • Брайан Тайри Генри - "Нарководы"
  • Колин Фаррелл - "Пингвин"

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыФильмы