Стартовали съемки нового "Гарри Поттера": в сети появился первый кадр

Стартовали съемки нового "Гарри Поттера"

Долгожданное возвращение в мир Дж. К. Роулинг происходит почти через 14 лет после выхода последнего фильма франшизы - "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2".

В центре сюжета - молодой Гарри Поттер, роль которого исполняет Доминик Маклафлин.

Он уже появился в первых кадрах сериала в узнаваемом образе: в круглых очках и школьной форме.

Доминик Маклафлин в роли нового "Гарри Поттера" (фото: hbomax.com)

Вместе с ним в главных ролях - Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли).

Для этих ролей были выбраны актеры из более 30 тысяч претендентов, которые проходили кастинг прошлой осенью.

Новый сериал, который планируют выпустить в 2027 году на HBO и HBO Max, создается под руководством шоураннера Франчески Гардинер и режиссера Марка Майлода ("Наследственность").

История следует за Гарри, который узнает, что он волшебник, оставляет обычную жизнь и поступает в школу волшебства Хогвартс, где знакомится с Роном и Гермионой и борется со злом во главе с Волдемортом.

В сериале также сыграют известные актеры: Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Папа Эссиеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и другие.

Постер к новому сериалу о Гарри Поттере

Кроме того, к проекту присоединились Бел Паули и Дэниел Ригби в ролях Петунии и Вернона Дурсли.

Каждая книга из семи томов станет отдельным сезоном сериала. Съемки первого сезона продлятся ориентировочно до весны 2026 года, после чего начнется производство второго.

К команде также присоединились ведущие специалисты по костюмам, операторской работе, визуальным эффектам, постановке трюков и художественному оформлению.

Сценарий и выполнение продюсерских функций возложены на Франческу Гардинер, а сериал создается в сотрудничестве HBO, Brontë Film and TV и Warner Bros. Television, при участии Дж. К. Роулинг, Нила Блэра, Рут Кенли-Леттс и Дэвида Хеймана.