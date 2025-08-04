Суханов гневно ответил на желание Галкина приехать в Украину: "Мы на грани"

Что ведущий думает о "хороших русских"

"Когда мы простудились, ну где-то на сквозняке посидели, мы что делаем? Мы стараемся остаться дома, хотя бы на день-два... Чтобы дать своей иммунной системе немного встать на ноги покрепче. И уже тогда можно выходить, спокойно заниматься своими делами", - начал Суханов, когда его спросили о Макаревиче и Галкине, которые хотели бы приехать в Украину.

"Так вот я вас уверяю, что наше украинское общество пока, в необходимой степени, не выздоровело, чтобы сюда приезжали исполнители из России. Пусть и так называемые оппозиционные, которые не поддерживают тамошний режим **йла. Я считаю, что мы должны сейчас воспитываться как украинское общество", - добавил он.

Ведущий гневно отметил, что только потом, когда украинцы все поймут, можно будет возвращаться к вопросу о приезде "хороших россиян". При этом Суханов прямо сказал, что сейчас ситуация очень рискованная.

Суханов ответил Галкину (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Мы сейчас на такой крайне опасной грани. Мы можем опять замкнуть круг. Если коротко, то я считаю, что сейчас не время их впускать сюда. Мы должны впитывать свое, украинское", - подчеркнул Алексей.

По мнению Суханова, мы можем быть благодарными тем, кто выступил против российской агрессии. Но, гневно отметил он, важно оставаться сознательными.

"Они могут поддерживать кого угодно, и большая благодарность им, что они поддерживают Украину! Спасибо им большое! Но они должны оставаться чужими для Украины, понимаете? Я просто призываю! Потому что если украинское общество будет воспринимать их своими, мы снова станем не на ту тропу! Мы их должны благодарить за поддержку, позицию, решения. Но украинцы должны понять, что друзей-братьев у Украины в мире нет. Кроме единственного сознательного украинца. Все!" - резюмировал Суханов.

Что Галкин говорил о приезде в Украину

Недавно Галкин и его жена Алла Пугачева "засветились" в Юрмале на фестивале, который устроила Лайма Вайкуле. И там артист признался, что учит украинский, а также высказался о помощи.

"Делаем, что можем... Но это вопрос, который не касается праздника песни. Это очень сложно что-то сказать. Но мы поддерживаем, как можем", - говорил он.

Также Галкин сказал, что не против приехать с концертом в Киев.

"Приедем, если позволят", - заверил Галкин.