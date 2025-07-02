Тоню Матвиенко избили во время поездки на такси: водитель задержан

Водитель-нападающий задержан

Инцидент произошел 30 июня около 15:00 в Печерском районе Киева. Певица Тоня Матвиенко обратилась в полицию после конфликта с таксистом, который, по ее словам, поднял на нее руку.

Правоохранители оперативно отреагировали на обращение.

Как сообщили в полиции Киева, личность водителя удалось быстро установить. Им оказался 63-летний киевлянин.

Нападающий Тони Матвиенко задержан (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Мужчину задержали, а следователи начали уголовное производство по статье 126 Уголовного кодекса Украины - "Побои и истязания".

Если вину задержанного докажут, ему может грозить штраф, общественные или исправительные работы.

Что известно об избиении Тони Матвиенко

Накануне Тоня Матвиенко сообщила, что воспользовалась услугами службы такси, когда между ней и водителем возник спор.

По словам артистки, она попросила остановить авто раньше, однако водитель проигнорировал ее просьбу.

Женщина вынуждена была открывать дверь на ходу. Только после этого водитель остановился, вышел из машины и, по словам певицы, ударил ее сначала в голову, а затем в плечо.

"Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком! Эта история - не для хайпа. Я не хочу запросов на комментарии от СМИ. Я просто знаю, что я - не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", - написала певица.

В компании, где был трудоустроен водитель, пока не предоставили никакого официального комментария по ситуации.