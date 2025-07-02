Тоню Матвієнко побили під час поїздки на таксі: водія затримано

Водія-нападника затримано

Інцидент стався 30 червня близько 15:00 у Печерському районі Києва. Співачка Тоня Матвієнко звернулася до поліції після конфлікту з таксистом, який, за її словами, підняв на неї руку.

Правоохоронці оперативно відреагували на звернення.

Як повідомили в поліції Києва, особу водія вдалося швидко встановити. Ним виявився 63-річний киянин.

Нападника Тоні Матвієнко затримано (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Чоловіка затримали, а слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126 Кримінального кодексу України - "Побої та мордування".

Якщо провину затриманого доведуть, йому може загрожувати штраф, громадські або виправні роботи.

Що відомо про побиття Тоні Матвієнко

Напередодні Тоня Матвієнко повідомила, що скористалася послугами служби таксі, коли між нею та водієм виникла суперечка.

За словами артистки, вона попросила зупинити авто раніше, однак водій проігнорував її прохання.

Жінка змушена була відчиняти двері на ходу. Лише після цього водій зупинився, вийшов з машини та, за словами співачки, вдарив її спочатку в голову, а потім у плече.

"Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком! Ця історія - не для хайпу. Я не хочу запитів на коментарі від ЗМІ. Я просто знаю, що я - не єдина. Таких випадків багато. І ще більше тих, хто після них нічого не говорить, бо "нічого не доведеш". Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", - написала співачка.

У компанії, де був працевлаштований водій, поки що не надали жодного офіційного коментаря щодо ситуації.