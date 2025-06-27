Топ-5 новых сериалов, которые нельзя пропустить: "Игра в кальмара", "Медведь" и другие

"Игра в кальмара" 3 сезон

Финальный сезон самого популярного сериала уже доступен к просмотру. На этот раз Ги-Хун, известный как Игрок 456, переживает самую низкую точку своего падения. Ему предстоит тяжелый выбор в опасной игре. С каждым раундом решения участников будут приводить к все более серьезным последствиям.



"Медведь" 4 сезон

Драматическая комедия вернулась с новым сезоном. События разворачиваются вокруг работников ресторана "Медведь", которых объединяют родственные и дружеские связи. В новом сезоне они ищут способ справиться со своими личными проблемами и вывести заведение на новый уровень качества под руководством шефа.



"Анела"

Польский сериал о светской львице из Варшавы, которая оказывается один на один в опасной ситуации. Когда состоятельный муж оставляет ее без денег, она вынуждена прибегнуть к хитрости, чтобы выжить.



"Уцелевшие"

Детективная драма рассказывает о жизни в маленьком городке Эвелин-Бэй, где убивают молодую женщину. Сплоченная община тяжело переживает потерю, а расследование разоблачает давние тайны и раны.



"Король гольфа"

Добрая комедия о бывшем профессиональном гольфисте, который пытается помочь новому поколению спортсменов. После распада брака и увольнения с работы в магазине он становится наставником для 17-летнего гольф-феномена Санти.