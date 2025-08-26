Трамп отреагировал на помолвку Тейлор Свифт и удивил всех (видео)

Не секрет, что Дональд Трамп откровенно не любит Тейлор Свифт, поэтому новость о ее помолвке не прошла мимо президента США. Однако его реакция оказалась совсем не такой, как многие ожидали.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Twitter Fox News.
Во вторник, 26 августа, во время пресс-конференции репортеры спросили президента США о его отношении к помолвке.
Несмотря на то, что он неоднократно резко критиковал певицу, он решил все же в этом случае быть вежливым и поздравить пару.
"Искренне желаю им удачи. Я считаю его замечательным игроком и замечательным человеком, а ее - невероятной личностью, так что желаю им большой удачи", - сказал он.
Такие слова вызывали у многих удивление, ведь Дональд ранее не подбирал слов, комментируя популярность поп-звезды.
Причиной неприязни, очевидно, стало то, что артистка поддерживала кандидатов-демократов на последних двух президентских выборах. После этого Дональд Трамп начал периодически критиковать и оскорблять звезду в своих сообщениях на платформе Truth Social.
"Я ненавижу Тейлор Свифт", - написал он как-то большими буквами.
А когда ее освистали на Супербоуле 2025 в феврале этого года, президент использовал это событие для новых насмешек.
"Единственной, у кого был более трудный вечер, чем Канзас Сити Чивс, была Тейлор Свифт. Ее освистали со стадиона. MAGA очень неумолимы", - написал тогда он.
Однако его дочь Иванка и внучка Арабелла были замечены на одном из туров певицы, поэтому в семье президента таки есть сторонники ее творчества.
В мае этого года он также шокировал заявлением. Тогда Дональд заявил, что Тейлор потеряла свою привлекательность.
Напомним, 26 августа артистка объявила, что выходит замуж за возлюбленного, игрока американской футбольной команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси.
Пара опубликовала совместное сообщение, в котором поделилась трогательными фотографиями с помолвки.
Спортсмен делал предложение с особым золотистым кольцом с массивным камнем, которое изготовили на заказ.
Вас также может заинтересовать: