"Надо полный курс". Тарас Тополя объявил сбор на психиатра для Безуглой: нардеп ответила

По словам Тополи, больше всего в помощи сейчас нуждается именно Марьяна Безуглая - и не финансовой, а психиатрической.

"Мы с Еленой Тополей благодарим всех за невероятную поддержку. Вы спрашиваете номер карточки? Друзья, да я скорее в аду сгорю от стыда, чем объявлю сбор себе на ремонт. Слава Богу есть голос, родные, друзья, поэтому справимся. Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Мы же люди, а не безумные узкие какие-то. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне", - написал исполнитель.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, который пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала вся Оболонь! Кажется, нужен полноценный курс, а то и несколько!" - добавил он.

Певец также сказал, что если Безуглая откажется принимать эти средства, то все собранные деньги будут переданы на благотворительность - для поддержки детей его погибших побратимов из 130 батальона ТРО.

Безуглая ответила

В ответ на заявление Тополи народный депутат не осталась в стороне и сыронизировала.

"Тополя, я приму миллион и отдам его на дроны-перехватчики. Так что собирай", - написала она.

Напомним, в ночь на 23 июня РФ осуществила массированный ракетно-дронный удар по Киеву.

В результате обстрела квартира Тараса и Елены Тополи была фактически уничтожена: взрывной волной вынесло окна, выгнуло и вырвало двери, а в самом доме царит полный беспорядок.

Разрушенная квартира Тараса Тополи (фото: instagram.com/tarastopolia)

Единственной неповрежденной вещью в разбитой квартире, как показал музыкант группы "Антитела" Сергей Усик, осталась бутылка виски.

"Тарас, пока ты без собственного жилья, живого места нет в квартире, да и ее части. Металл и камень порвало, но бутылка устояла. Ее и откроем все вместе позже", - написал он в Facebook.

Сергей Усик показал последствия российской атаки (скриншот)

Елена Тополя после атаки была настолько поражена увиденным, что не смогла произнести и слова. Но немного придя в себя, записала видео.

"Друзья, всем привет. Хочу поблагодарить всех за реакцию, за то, что увидели, услышали и отреагировали моментально. Это очень приятно. Я благодарна. И все хорошо, мы разбираемся. Если что, то я обязательно к вам обращусь. Мне приятно, что вас так много. Это еще раз доказывает то, какими мы можем быть сильными, когда мы вместе", - поблагодарила Елена.

Елена Тополя (скріншот)

Суть скандала

Поддержка Тополи и его семье была не от всех. Народный депутат Марьяна Безуглая использовала трагедию артиста, чтобы развернуть против него публичную атаку.

Она намекнула, что разрушение его квартиры - "карма" за, по ее мнению, "фейковую службу" на фронте.

"Видишь, как бывает, Тополь. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба - настоящая война. Настоящий российский "Шахед", ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", - написала нардеп в Facebook.

Марьяна Безуглая (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Ее пост вызвал шквал критики от собратьев Тополи, общественности и военных.

Вместо сочувствия к жертве обстрела, народная избранница решила прибегнуть к унижению и оскорблениям.

Впрочем, как видно, ответ Тараса был достойным и одновременно блестяще ироничным.