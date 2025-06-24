"Треба повний курс". Тарас Тополя оголосив збір на психіатра для Безуглої: нардепка відповіла

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя з іронією оголосив збір коштів для нардепки Мар’яни Безуглої, яка після російського удару по Києву цинічно прокоментувала руйнування його квартири, назвавши це "кармою".
РБК-Україна ділиться деталями.
За словами Тополі, найбільше допомоги зараз потребує саме Мар’яна Безугла - і не фінансової, а психіатричної.
"Ми з Оленою Тополею дякуємо всім за неймовірну підтримку. Ви питаєте номер картки? Друзі, та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу є голос, рідні, друзі, тож впораємося. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку "На психіатра Марʼяні", - написав виконавець.
"Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала вся Оболонь! Здається, потрібен повноцінний курс, а то й декілька!" - додав він.
Співак також сказав, що якщо Безугла відмовиться приймати ці кошти, то всі зібрані гроші будуть передані на благодійність - для підтримки дітей його загиблих побратимів зі 130 батальйону ТРО.
У відповідь на заяву Тополі народна депутатка не залишилася осторонь і зіронізувала.
"Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай", - написала вона.
Нагадаємо, в ніч на 23 червня РФ здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву.
У результаті обстрілу квартира Тараса та Олени Тополі була фактично знищена: вибуховою хвилею винесло вікна, вигнуло й вирвало двері, а в самому помешканні панує повний безлад.
Єдиною неушкодженою річчю в розтрощеній квартирі, як показав музикант гурту “Антитіла” Сергій Вусик, залишилася пляшка віскі.
"Тарасе, поки ти без власного житла, живого місця немає в квартирі, та й її частини. Метал і камінь порвало, але пляшка встояла. Її і відкриємо всі разом пізніше", - написав він у Facebook.
Олена Тополя після атаки була настільки вражена побаченим, що не змогла вимовити й слова. Та трохи оговтавшись, записала відео.
"Друзі, всім привіт. Хочу подякувати всім за реакцію, за те, що побачили, почули й відреагували моментально. Це дуже приємно. Я вдячна. І все добре, ми розбираємося. Якщо що, то я обов’язково до вас звернуся. Мені приємно, що вас так багато. Це ще раз доводить те, якими ми можемо бути сильними, коли ми разом", - подякувала Олена.
Підтримка Тополі та його родині була не від усіх. Народна депутатка Мар’яна Безугла використала трагедію артиста, щоб розгорнути проти нього публічну атаку.
Вона натякнула, що руйнування його квартири - "карма" за, на її думку, “фейкову службу” на фронті.
"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд… А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський "Шахед", ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", - написала нардепка у Facebook.
Її допис викликав шквал критики від побратимів Тополі, громадськості та військових.
Замість співчуття до жертви обстрілу, народна обраниця вирішила вдатися до приниження і образ.
Утім, як видно, відповідь Тараса була гідною і водночас блискуче іронічною.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Facebook Тараса Тополі, Мар’яни Безуглої, Сергія Вусика, Instagram Олени Тополі.