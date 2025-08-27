RU

На Тринчер пытались совершить нападение прямо во время концерта: как она отреагировала (видео)

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время концерта Анны Тринчер в Тернополе случился тревожный инцидент - прямо посреди выступления на сцену выбежали неизвестные мужчины. Они пытались приблизиться к певице, однако охрана мгновенно вмешалась и остановила нарушителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

На Анну Тринчер пытались совершить нападение

Исполнительница поделилась видео инцидента в соцсетях и не скрывала эмоций после пережитого.

"Рассказывала, что недавно в Тернополе на сцену выбежали несмотря на охрану мужчины. Они ничего не успели сделать (я не знаю даже, что хотели). Но ситуация вот такая. Я не сразу поняла, что происходит, и до меня дошло только после концерта, когда я увидела эти видео...", - написала артистка.

Анна Тринчер сообщила о попытке нападения (скриншот)

"Я очень испугалась, если честно... что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию!", - добавила она.

Реакция юзеров

В комментариях под видео с инцидентом в Тернополе часть пользователей соцсетей поддержала Анну, однако нашлись и те, кто попытался оправдать или рационализировать поведение нападающего.

  • Боже мій!Охорона молодець!
  • Ань, гарно втрималась, і адекватно зреагувала, не розгубилась
  • Хай мене засудять тисячі людей, але мені здається, що того се*су вже якось дуже забагато,ще трохи, і скоро геть гола буде знімати кліпи і концерти, ось що і отримує. Хай краще цей випадок буде піаром, бо в нашій країні багато лайна ллється, а цей хлопець тому приклад
  • Видно що найняті актори, аби хайпанути...
  • Чому на Imagine Dragons coліста не нападають на сцені? Як це він собі дозволяє ходити без футболки, провокує. Потрібно йому прикритися, щоб не пророкував

К слову, это уже не первый раз, когда выступления артистки сопровождаются опасными ситуациями.

Прошлым летом во время одного из концертов Анну обокрали - в гримерке исчезли украшения бренда Cartier: кольцо и браслет общей стоимостью около 5 тысяч евро.

Хотя украшения впоследствии удалось вернуть, сама ситуация глубоко поразила певицу.

Тогда она призналась, что подобные инциденты наносят серьезный стресс и требуют усиления мер безопасности на будущих мероприятиях.

