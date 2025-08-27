На Тринчер пытались совершить нападение прямо во время концерта: как она отреагировала (видео)

Во время концерта Анны Тринчер в Тернополе случился тревожный инцидент - прямо посреди выступления на сцену выбежали неизвестные мужчины. Они пытались приблизиться к певице, однако охрана мгновенно вмешалась и остановила нарушителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Исполнительница поделилась видео инцидента в соцсетях и не скрывала эмоций после пережитого.
"Рассказывала, что недавно в Тернополе на сцену выбежали несмотря на охрану мужчины. Они ничего не успели сделать (я не знаю даже, что хотели). Но ситуация вот такая. Я не сразу поняла, что происходит, и до меня дошло только после концерта, когда я увидела эти видео...", - написала артистка.
"Я очень испугалась, если честно... что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию!", - добавила она.
В комментариях под видео с инцидентом в Тернополе часть пользователей соцсетей поддержала Анну, однако нашлись и те, кто попытался оправдать или рационализировать поведение нападающего.
К слову, это уже не первый раз, когда выступления артистки сопровождаются опасными ситуациями.
Прошлым летом во время одного из концертов Анну обокрали - в гримерке исчезли украшения бренда Cartier: кольцо и браслет общей стоимостью около 5 тысяч евро.
Хотя украшения впоследствии удалось вернуть, сама ситуация глубоко поразила певицу.
Тогда она призналась, что подобные инциденты наносят серьезный стресс и требуют усиления мер безопасности на будущих мероприятиях.
