На Трінчер намагалися скоїти напад просто під час концерту: як вона відреагувала (відео)

На Анну Трінчер намагалися коїти напад

Виконавиця поділилася відео інциденту у соцмережах і не приховувала емоцій після пережитого.

"Розповідала, що нещодавно в Тернополі на сцену вибігли попри охорону чоловіки. Вони нічого не встигли зробити (я не знаю навіть, що хотіли). Але ситуація от така. Я не одразу зрозуміла, що відбувається, і до мене дійшло тільки після концерту, коли я побачила ці відео...", - написала артистка.

Анна Трінчер повідомила про спробу нападу (скріншот)

"Я дуже злякалась, якщо чесно… що в голові у цих людей? Дуже дякую охороні за секундну реакцію!", - додала вона.

Реакція юзерів

У коментарях під відео з інцидентом у Тернополі частина користувачів соцмереж підтримала Анну, однак знайшлися й ті, хто спробував виправдати або раціоналізувати поведінку нападника.

Боже мій! Охорона молодець!

Ань, гарно втрималась, і адекватно зреагувала, не розгубилась

Хай мене засудять тисячі людей, але мені здається, що того се*су вже якось дуже забагато,ще трохи, і скоро геть гола буде знімати кліпи і концерти, ось що і отримує. Хай краще цей випадок буде піаром, бо в нашій країні багато лайна ллється, а цей хлопець тому приклад

Видно що найняті актори, аби хайпанути...

Чому на Imagine Dragons coліста не нападають на сцені? Як це він собі дозволяє ходити без футболки, провокує. Потрібно йому прикритися, щоб не пророкував

До слова, це вже не перший раз, коли виступи артистки супроводжуються небезпечними ситуаціями.

Минулого літа під час одного з концертів Анну обікрали - у гримерці зникли прикраси бренду Cartier: каблучка та браслет загальною вартістю близько 5 тисяч євро.

Хоча прикраси згодом вдалося повернути, сама ситуація глибоко вразила співачку.

Тоді вона зізналася, що подібні інциденти завдають серйозного стресу та вимагають посилення заходів безпеки на майбутніх заходах.