"Это шедевр". Стерненко и Badstreet Boys забавно перепели легендарный хит (видео)

Видео Стерненко и Badstreet Boys имеет важную цель (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Зажигательная группа Badstreet Boys и волонтер Сергей Стерненко представили музыкальный кавер на легендарный хит Haddaway "What is Love". Ролик-пародия мгновенно покорил сердца зрителей и имеет важную благотворительную цель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram.

Как Стерненко зажег в видео Badstreet Boys

В забавном ролике участники юмористического коллектива Badstreet Boys, среди которых были Владимир Дантес, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и Олег Свищ, перепели хит "What is Love" с призывом донатить на благотворительный сбор Сергея Стерненко "Тотальний русоріз".

В видео они пародируют мем с Джимом Керри и Джоном Траволтой о трех братьях, которые едут в авто, а потом зажигают на дискотеке. 

Главным героем стал волонтер, который не только танцует и появляется в ролике, но и поет!

В сети также обратили внимание на девушек с розовыми сумочками. Очевидно, это комическая отсылка к нападающей, которую СБУ уличила на попытке покушения на жизнь Стерненко.

Как отреагировали в сети

Пользователи с юмором оценили совместное творчество комиков и волонтера.

  • "Я сначала не поняла прикол с девушками и сумочками, а потом как поняла".
  • "Это шедевр".
  • "Надо теперь разыграть желтый пиджак Стерненко".
  • "Весь клип думала, ну что эти девушки так одеты, что за прикол, где-то я это видела. И потом как дошло".
  • "Ну Стеценко, ну актер! Пиджак топ - донат полетел".
  • "Вааа, я не знаю, что круче... Поющий Стерненко или каратист. Просто топчик".
  • "Челка Дантеса как отдельный вид искусства".
  • "В школьных учебниках должен быть отдельный раздел посвященный Бэд Стрит Бойз".
  • "Думал, ничего сегодня не побьет интервью Розового".

Badstreet Boys и Стерненко (фото: instagram.com)

Кто такие Badstreet Boys

Напомним, это украинская юмористическая группа, основанная комиками Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Славой Кедром, Олегом Свищом и певцом Владимиром Дантесом.

Вместе они создают интересные видеоклипы и каверы с целью собрать средства на помощь ВСУ. Ранее мы писали, как Святослав Вакарчук в забавном парике зажег в клипе Badstreet Boys.

