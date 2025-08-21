"Это шедевр". Стерненко и Badstreet Boys забавно перепели легендарный хит (видео)

Зажигательная группа Badstreet Boys и волонтер Сергей Стерненко представили музыкальный кавер на легендарный хит Haddaway "What is Love". Ролик-пародия мгновенно покорил сердца зрителей и имеет важную благотворительную цель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram.
В забавном ролике участники юмористического коллектива Badstreet Boys, среди которых были Владимир Дантес, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и Олег Свищ, перепели хит "What is Love" с призывом донатить на благотворительный сбор Сергея Стерненко "Тотальний русоріз".
В видео они пародируют мем с Джимом Керри и Джоном Траволтой о трех братьях, которые едут в авто, а потом зажигают на дискотеке.
Главным героем стал волонтер, который не только танцует и появляется в ролике, но и поет!
В сети также обратили внимание на девушек с розовыми сумочками. Очевидно, это комическая отсылка к нападающей, которую СБУ уличила на попытке покушения на жизнь Стерненко.
Пользователи с юмором оценили совместное творчество комиков и волонтера.
Кто такие Badstreet Boys
Напомним, это украинская юмористическая группа, основанная комиками Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Славой Кедром, Олегом Свищом и певцом Владимиром Дантесом.
Вместе они создают интересные видеоклипы и каверы с целью собрать средства на помощь ВСУ. Ранее мы писали, как Святослав Вакарчук в забавном парике зажег в клипе Badstreet Boys.
