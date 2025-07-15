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Эти 6 сериалов сделают летний вечер незабываемым: здесь драма, романтика и тайны

Эта жаркая подборка сериалов точно разбавит ваш вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти сериалы идеально подойдут для просмотра компанией или самостоятельно в жаркие летние вечера. Они дарят яркие эмоции, вдохновляют и погружают в мир романтики, страсти и тепла.

РБК-Украина предлагает подборку летних сериалов с интересными сюжетами и незабываемыми историями.

"Лето, когда я похорошела"

Драматично-романтический сериал рассказывает о 16-летней Белли, которая переживает сложное взросление. Она проводит счастливое лето с семьей в любимом месте. Однако все меняется из-за запутанного любовного треугольника.


"Моя жизнь с Уолтерами"

После гибели родителей 15-летняя Джеки вынуждена покинуть жизнь на Манхэттене и переехать в шумную семью в сельской местности Колорадо, где ко всему оказывается втянутой в любовный треугольник между двумя братьями.


"Мы были лжецами"

Остров семьи Синклер кажется идеальным, однако изнутри здесь скрывается немало тайн. Когда девушка из богатой семьи возвращается к привычной жизни после страшной трагедии, она открывает страшную правду, которая навсегда меняет ее мир.


"Макстон-Холл"

Для воспитанной в скромной семье Руби обучение в частной школе становится настоящим испытанием, когда она неудачно знакомится с высокомерным одноклассником Джеймсом. Несмотря на ненависть, между ними вспыхивает искра. Но смогут ли они удержать свои отношения?


"Невыносимое лето Саммер"

Нью-йоркская бунтарка Саммер вынуждена переехать в Австралию после очередного исключения из школы. Здесь она находит свое место среди волн и серфингистов, однако традиционно не обходится без создания казусов и беспорядка.


"Один из нас врет"

Таинственная история о пяти старшеклассниках. Отбывая школьное наказание, один из них неожиданно умирает. Все остальные оказываются под подозрением и каждому есть что скрывать.

 

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